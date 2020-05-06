Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde tedbirler aldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ise şehir genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına devam etti.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Karabük Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa düzenlenen denetimlerde, marketlerde sosyal mesafe, maske, eldiven, dezenfektan ve hijyen kurallarıyla ilgili kontroller yapıldı.

Erenler Belediyesi de sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşların evlerini dezenfekte ederek, her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kent genelinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Ekipler, ortak kullanım alanlarını temizlerken, Adapazarı Belediyesi ekipleri de ilçedeki berber ve kuaför salonlarında dezenfeksiyon işlemi yapıyor.

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu ile ilçenin köy ve mahalle muhtarları, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan, 20 yaş altındaki dışarıya çıkamayan tüm vatandaşların, market, eczane ve banka talepleri yerine getiriyor.

Ayrıca Safranbolu Belediyesi 2 bin 46 aileye gıda, temizlik ve bebek destek kolisi yardımında bulundu.

Öte yandan Safranbolu Belediyesince, 11 Mayıs'ta faaliyetlerine başlayacak kuaför ve berber dükkanlarının 8-9 Mayıs'ta dezenfekte edilecek ve esnafa içerisinde eldiven, dezenfektan ve maske bulunan kitler dağıtılacak.

- Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli, sağlık çalışanları için günde 200 yüz koruyucu siperlik üretiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtilerek, bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü personelinin, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik ürettiği belirtildi.

Sağlık tedbirleri alınarak tamamen hijyenik bir ortamda üretilen siperliklerin 3-4 dakikada tamamlandığı aktarılan açıklamada, imalathanede günde 200 yüz koruyucu siperlik üretildiği kaydedildi.