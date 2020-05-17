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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

SAKARYA HABERLERİ  | 17.05.2020 15:54 | Son Güncelleme

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ile boş kalan meydan, cadde ve sokaklarda kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kent genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de kentin çeşitli yerlerine mama bıraktı.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesinin her eve maske dağıtımı devam ediyor.

- Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte karantinaya alınan vatandaşlara gıda yardımında bulunuyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan, yemek yapamayan vatandaşlara "Gönül Kazan" projesiyle her gün yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. Yemekleri evlerine kadar getirilen vatandaşların zahmetsizce yemek ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca yemek yapabilen karantina altındaki ailelere de erzak kolisi veriliyor.

- Zonguldak

Zonguldak Belediyesince ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Ekipler, mahalle, cadde ve sokakları yıkamanın yanı sıra şehrin muhtelif yerlerindeki çöp konteynerleri ile oyun parklarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

- Bolu

Bolu genelinde koronavirüs tedbirleri devam ediyor.

İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor. Maskesi olmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar uyarılıyor.

Öte yandan kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında polis ve sağlık ekiplerince denetimler sürüyor.

Polis ekipleri maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri ise vatandaşların ateşini ölçüyor.

Bolu Belediyesine bağlı ekipler de kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, berber, kuaför ve güzellik salonlarını da belirli aralıklarla dezenfekte ediyor.

- Düzce

Düzce'de kentin normal zamanda en işlek caddeleri olan İstanbul ve Gaziantep caddeleri ile Spor Sokak, Avni Akyol Parkı, Anıtpark Meydanı'nda polis ekipleri vatandaşların geçişine ateşlerini ölçerek izin veriyor.

Düzce Belediyesi hoparlörlerden belirli aralıklarla vatandaşlara evde kalmaları yönünde anonslar yapıyor.

- Karabük

Karabük'te belediye ekiplerince, cadde, sokaklar, halk otobüsleri gibi halkın ortak kullanım alanları gün içerisinde dezenfekte ediliyor.

Eflani Belediyesi zabıta ekiplerince de ilçedeki fırınlar denetlenerek, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler hakkında fırıncı esnafına bilgilendirme yapılıyor.

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