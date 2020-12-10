Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya'da Vali Çetin Oktay Kaldırım koordinesinde salgının önlenmesi ve bulaş riskinin azaltılması amacıyla kolluk kuvvetleri ile zabıta ekipleri, iş yerleri ile pazar yerlerini denetliyor, vatandaşları ve esnafı önlemlere uyulması konusunda uyarıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dezenfeksiyon çalışmaları ile maske ve dezenfektan dağıtımı yapıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetim Ekipleri de toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştiriyor.

- Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında denetimlerin ve faaliyetlerin devam ettiğini belirterek, "Lütfen kurallara uyalım. Koronavirüse yakalanan kadın hastaların birçoğu hastalığa komşu ziyaretlerinde yakalanmıştır. Sağlığınız için davetlerimize bir süre ara verelim. Lütfen ev ziyaretlerini erteleyelim. Sevdiklerimizi koruyalım." ifadesini kullandı.