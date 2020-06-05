Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de salgın sürecindeki ikinci cuma namazı kılındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından ikinci cuma namazı, Sakarya , Kocaeli , Düzce , Bolu , Karabük , Zonguldak ve Bartın 'da belirlenen camilerde ve meydanlarda eda edildi.

Bolu'da camilerin yanı sıra 17 Temmuz Spor Salonu ile Çıkınlar Mahallesi ile Kalıcı Konutlar mevkisinde bulunan kapalı pazar yerleri ile belirlenen yeşil alanlar ve parklarda cuma namazı eda edildi.

Cuma namazı için camiye gelen 65 yaş üstü bazı vatandaşlar da sokağa çıkmaları yasak olmaları nedeniyle polisler tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Seccadesini alıp belirlenen alanlara akın eden vatandaşlar, maskeyle polis ekiplerinin gözetiminde alana alınan ve sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak cemaatle namaz kıldı.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü tarafından imam için kürsü kuruldu ve hutbe buradan okundu. Maskesiz vatandaşın olmadığı gözlenen namazın ardından cemaat sıra halinde stattan ayrıldı.

Kandıra Belediyesi tarafından cuma namazı için hazır hale getirilen Namazgah Çayırı'nda yüzlerce vatandaş cuma namazını eda etti.

- Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Hıdırlık Tepesi'ndeki tarihi namazgahlarda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen cuma namazı yeniden kılındı.

Şehrin kuş bakışı en güzel izlenebileceği yerlerden biri olan ve Türklerin Safranbolu'ya ilk geldiklerinde konuşlandıkları bölge olarak bilinen Hıdırlık Tepesi'nde, Orhan Gazi döneminde yaşamış Şehzade Gazi Süleyman Paşa'nın kumandanlarından Hıdır Bey'in türbesi, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Dr. Ali Yaver Ataman'ın anıt mezarı, Köstendil Kaymakamı Hasan Paşa'nın türbesi ve iki açık namazgah bulunuyor.

Yaklaşık 3 bin yıllık bir geçmişi bulunan ve genellikle yağmur duası, asker uğurlaması ile Hıdırellez kutlamalarının yapıldığı, dönem dönem bayram ve teravih namazlarının da kılındığı bu alanda, cuma namazı eda edildi.

Safranbolu Müftüsü İsmail Temur'un kıldırdığı namazda, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı da saf tuttu.

- Bartın

Bartın'da, cuma namazı havanın güzel olması dolayısıyla belirlenen 6 açık alanda sosyal mesafeye uyularak kılındı.