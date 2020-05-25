Doğu'da 4 ilde bayramın ikinci gününde de sokaklar boş kaldı

VAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Van'da Cumhuriyet Caddesi, meydanlar, sahiller ve işlek caddelerde vatandaşlar, yurt genelinde bayram boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına bayramın ikinci gününde de uydu. Görevliler dışında cadde ve sokaklarda kimsenin olmadığı gözlenen kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı. Giriş çıkış noktaları ile kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, görevli olarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları için sokağa çıkan vatandaş ve sürücülerin izin belgelerini kontrol etti, bayramlarını kutladı.

- Muş

Muş'ta da bayramın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin farklı noktalarında uygulama yapan güvenlik güçleri, sokağa çıkan vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde izin verilen iş yerleri dışında her yerin kapalı olduğu kentte, cadde ve sokaklarında boş olduğu gözlendi. Güvenlik güçlerinin ekip araçlarından insanlara evde kalmaları çağrısı yaptığı kentte, vatandaşlar da genel olarak kurallara uyup sokağa çıkmamaya özen gösterdi.