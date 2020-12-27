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Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

ERZURUM HABERLERİ  | 27.12.2020 10:10 | Son Güncelleme

Doğu'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da karın ardından etkili olan soğuk hava cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu, bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, araçların camı buz tuttu.

Belediye ve karayolları ekipleri de kentte vatandaşların ve sürücülerin sıkıntı yaşamaması için tuzlama ve buz temizleme çalışması yaptı.

Ağrı ve Kars'ta ise soğuk hava nedeniyle dere ile nehirlerin yüzeyi buzla kaplandı.

Bitkilerin kırağı tuttuğu kentlerde beyaza bürünen ağaçlar güzel manzaralar oluşturdu.

Vatandaşların, araçların üzerine battaniye ve branda sererek soğuk havadan korumaya çalıştı.

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