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Doğu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 8 dereceyle Kars'ta ölçüldü

19.11.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu'da en düşük sıcaklık sıfırın altında 8 dereceyle Kars'ta ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah ve gece yer yer sis ile pus görülecek bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Ardahan'da 7, Ağrı'da 5, Erzurum ve Iğdır'da 2 derece ölçüldü. Gece sıcaklık Tunceli ve Erzincan'da ise 2 derece kaydedildi.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 16, Erzincan'da 12, Ağrı ve Iğdır'da 11, Ardahan ve Kars'ta 8, Erzurum'da 7 derece olması bekleniyor.

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