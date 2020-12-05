Doğu’da gece en düşük hava sıcaklığı eksi 6,7 dereceyle Erzincan’da ölçüldü

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının beklendiği Doğu Anadolu Bölgesinde en düşük hava sıcaklığı eksi 6,7 dereceyle Erzincan’da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr kuzeybatı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzincan’da 6,7, Ağrı’da 4,8, Erzurum’da 4,2, Kars’ta 2,6, Ardahan’da 3,6 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Erzincan’da 8, Iğdır’da 6, Erzurum ve Ağrı’da 2, Kars’ta 1, Ardahan’da eksi 1 derece olması öngörülüyor.

