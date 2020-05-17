YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Doğu’da sıcaklık uyarısı

Doğu’da sıcaklık uyarısı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 17.05.2020 11:06 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklık uyarısı yapılarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerine çıkacağı belirtildi.Meteorolojiden yapılan açıklamada; “Hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5 ila 9 derece seyredeceği öngörülmektedir.

Doğu’da sıcaklık uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesinde sıcaklık uyarısı yapılarak hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerine çıkacağı belirtildi.
Meteorolojiden yapılan açıklamada; “Hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5 ila 9 derece seyredeceği öngörülmektedir. Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Haşerelerle biyoteknik mücadele ve erken uyarı sistemi çalışmaları

Haşerelerle biyoteknik mücadele ve erken uyarı sistemi çalışmaları

AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız’a emanet

AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Adsız’a emanet

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Adıyaman’da komşu kavgası: 5 gözaltı

Erzincan Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:15
Sabah
04:59
Öğle
12:23
İkindi
16:17
Akşam
19:38
Yatsı
21:15

Erzincan Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Hızmet Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan'da köpeğe çarpıp şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru

Korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işkollarının faaliyete başlaması hakkında duyuru

Erzincan’ın korona virüs rakamları açıklandı

Erzincan’ın korona virüs rakamları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.