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Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

ERZURUM HABERLERİ  | 15.08.2020 11:21 | Son Güncelleme

Doğu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın, parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 10, Ağrı'da 11, Erzurum'da 12, Erzincan'da 15, Iğdır'da 21 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 30, Erzincan'da 28, Ağrı'da 27, Erzurum'da 25, Kars'ta 24, Ardahan'da 20 derece olacak.

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