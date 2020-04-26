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Doğu'daki 5 ilde sağanak etkili olacak

ERZURUM HABERLERİ  | 26.04.2020 11:38 | Son Güncelleme

Doğu'daki 5 ilde sağanak etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvet esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli ve Erzincan'da 6, Ağrı’da 5, Iğdır'da 3, Erzurum'da 2, Kars ve Ardahan'da 1 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 21, Erzincan'da 18, Iğdır'da 15, Ağrı ve Erzurum'da 12, Ardahan'da 10, Kars'ta 9 derece olması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum Hava Durumu Meteoroloji Sağanak

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