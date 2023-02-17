Doğukan Manço onları unutmadı, yardım istedi! Barış Manço'nun mirasını çocukları devam ettiriyor!

11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası birçok ünlü isim yardım için afet bölgesi ilan edilen şehirlere yardıma koştular. Doğukan Manço da depremden etkilenen vatandaşlara yardım için bölgedeydi. Doğukan Manço video paylaşım sitesi olan Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşımla çocuklara yardım istedi.

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Çocuklar için hem el becerilerini, hem zeka becerilerini geliştirecek oyuncaklar istedi. Maço paylaşımında:

" Afet bölgelerinde çocuklarla oldukça zaman geçirme şansı yakaladım ve birtakım tespitlerim oldu. Burada çocukların oyuncak ve oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var. Fakat bu oyuncakları lütfen seçerek gönderin. Göndereceğiniz oyuncaklar sadece kafalarını dağıtmak için değil, hem el becerilerini, hem zekalarını geliştirecek hem de sosyalleştirecek oyuncaklar olsun. Seçin.

Eğer kendi çocuklarınızın oyuncaklarını gönderecekseniz lütfen çocuklarınız oyuncaklarını gönderdiğinizi bilsin. Ben de oyuncaklarına çok düşkün bir çocuktum. Lütfen oyuncak desteği için yardımlarınızı bekliyoruz. Burada bu çocukların oyuncak ve oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var" dedi.



ÇOCUK SEVGİSİ BABADAN OĞULA MİRAS

Doğukan Manço, bir nevi babası Barış Manço'nun mirasını devam ettiriyor diyebiliriz. Barış Manço da çocuklaa düşkünlüğü ile bilinen sanatçılardandı. 7'den 77'ye programında çocuklarla yaptığı güzel sohbetler küçük büyük herkes tarafından ilgiyle izlenirdi.

Doğukan Manço da deprem bölgesindeki çocukların gelişimlerinin devamı için takipçilerinden oyuncak istedi. Gelen oyuncakları çocuklara dağıtan Manço, bir depremzede çocuğun teşekkür videosunu Instagram hikayesinde paylaşarak "Senin koca yüreğine kurban olurum. Oyuncak ihtiyacımıza geri dönüşlerinizi okuyorum" notunu düştü.

