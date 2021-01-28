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Doğum günü kutlaması pahalıya patladı

28.01.2021 22:58 | Son Güncelleme:
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Edirne'de kısıtlamaya rağmen doğum günü kutlaması yapan 7 kişiye 28 bin 560 lira para cezası uygulandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamayı doğum günü partisi düzenleyerek ihlal eden 7 kişiye para cezası uygulandı.

Polis ekipleri 1. Murat Mahallesi'ndeki Coşkun Apartmanı'nda bir dairede kutlama yapıldığı ihbarı üzerine adrese gitti.

Ekipler, yaptıkları denetimde söz konusu dairede doğum günü kutlaması olduğunu tespit etti. İçerideki kişilerin "pasta savaşı" yaptığı, evin duvarlarında pasta izleri olduğu da belirlendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske kullanmamaktan 7 kişiye 28 bin 560 lira para cezası uygulandı. Doğum günü partisine katılanlar işlemlerinin ardından evlerine gönderildi.

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