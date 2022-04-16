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Doğuş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Doğuş'un gerçek adı ne?

16.04.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğuş; Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen Kanal D'nin sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'in 16 Nisan 2022 Cumartesi günkü bölümüne konuk oldu. Şarkılar Bizi Söyler programı izleyenlere müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor. Peki Doğuş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Doğuş'un gerçek adı ne? İşte ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi...

Doğuş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Doğuş'un gerçek adı ne?

Doğuş, Şarkılar Bizi Söyler'in 16 Nisan 2022 Cumartesi günkü bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının bir diğer konuğu ise Gülden Karaböcek. Programın bu haftaki konsepti ‘Uzun Yol Şarkıları’ olarak belirlendi. Peki Doğuş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Doğuş'un gerçek adı ne? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 16 NİSAN KONUKLARI KİMLER?

DOĞUŞ KİMDİR?

Doğuş, 30 Haziran 1974' yılında Almanya'da dünyaya geldi. Aslen Rize, İkizdereli olan şarkıcı 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. 4 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Aile içi sorunlarından dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı. Çeşitli zorluklarla karşılaştı. Adını "Doğuş" olarak değiştirdi. Survivor'da yarıştı. 2014 yılının Kasım ayında Azerbaycanlı sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile evlendi, ikiz çocukları var.

Doğuş'un albümleri:

Albümleri

Doğuş (Temmuz 1997)

Doğuş ve Şarkıları (Mayıs 1998)

Hadi Hızlandır (Haziran 2000)

Sevdim (2001)

Denge (2002)

  1. His (2004)

Tam Doğuş (2005)

Herbişeyim (2006)

Bozuk (2006)

Ten (2008)

Onbirde Bir (2009)

Kırık Hançer (2010)

Burası Türkiye (007) (Mayıs 2012)

Sevgilerimle (Ocak 2014)

Aklında Bulunsun (Eylül 2015)

Single'ları ve EP'leri

Beşibiyerde (2011)

Yeniden Doğuş (2013)

Yara Bere (Mart 2017)

Asla Vazgeçme (Temmuz 2017)

Ring (Kasım 2017)

Ağla (2018)

Yanarsa Yansın (2019)

Trio (Amir ve Oğuz Kalfa ile) (2019)

Yara Bere (Sanaz Kalkhorani ile) (2019)

Darbe (2019)

5'li (2020)

Kıyamam (Aleyna Dalveren ile) (2021)

Mevzu (Koray Güler ile) (2021)

Kuralsız (2021)

Sarı Saman (2022)

Geçmiçek (2022)

DOĞUŞ'UN GERÇEK ADI NE?

Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Doğuş'un asıl adı Orhan Baltacı'dır.

Gülden Karaböcek kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek'in kardeşi mi? Gerçek adı ne?Gülden Karaböcek kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek'in kardeşi mi? Gerçek adı ne?


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