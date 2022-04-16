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Gülden Karaböcek kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek'in kardeşi mi? Gerçek adı ne?

16.04.2022 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülden Karaböcek, Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekrana gelen Kanal D'nin sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'in 16 Nisan 2022 Cumartesi günkü bölümüne konuk oldu. Şarkılar Bizi Söyler programı izleyenlere müzik ziyafeti yaşatmaya devam ediyor. Peki Gülden Karaböcek kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek'in kardeşi mi? Gerçek adı ne? İşte ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi...

Gülden Karaböcek kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek'in kardeşi mi? Gerçek adı ne?

Gülden Karaböcek, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının bir diğer konuğu ise Doğuş. Programın bu haftaki konsepti ‘Uzun Yol Şarkıları’ olarak belirlendi. Peki Gülden Karaböcek kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Gülden Karaböcek, Neşe Karaböcek'in kardeşi mi? Gerçek adı ne? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin detaylar haberimizde.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 16 NİSAN KONUKLARI KİMLER?

GÜLDEN KARABÖCEK KİMDİR?

Gülden Karaböcek sahne adıyla bilinen Saniye Gülden Göktürk 4 Kasım 1953 yılında Ankara'da doğdu.

Gülten Karaböcek, ilk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamasının ardından Ankara Radyosu'nda Yaşar Aydaş'tan şan, nota ve solfej eğitimi gördü.

Ankara'dan ailesi ile birlikte İstanbul'a gelerek ilk plağını 14-15 yaşlarında Pathé adlı firma hesabına doldurdu, "Yazılanlar Gelir Başa & Garip Kaldım" 45'liği. Bu plakta Karaböcek'e ünlü sanatçı Orhan Gencebay bağlamasıyla eşlik etti.

GÜLDEN KARABÖCEK, NEŞE KARABÖCEK'İN KARDEŞİ Mİ?

İlk iki plağını Gülden Göktürk adıyla çıkartan sanatçı, yaşadığı aile içi gerilim sebebiyle dönemin ünlü starı ablası Neşe Karaböcek'in takma soyadını 1972 yılında mahkeme kararı ile alarak resmileştirdi.

Şu an İstanbul-Beylikdüzü'nde yaşamakta olup, Atilla Alpsakarya ile yaptığı 12 Eylül 1975 tarihli ilk evliliğinden 14 Haziran 1979 doğumlu Alpay adlı bir erkek çocuk ile Recep Armağan Düzgit ile 16 Ağustos 1986 tarihinde yaptığı ikinci evliliğinden 27 Şubat 1988 doğumlu Nur adlı bir kız çocuğu vardır.

Doğuş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Doğuş'un gerçek adı ne?Doğuş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Doğuş'un gerçek adı ne?


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Hakan Altun Sibel Can
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