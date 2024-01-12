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Doğuştan görme engelli hafız, müezzinlik yapıyor

12.01.2024 10:12 | Son Güncelleme:
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Konya’da yaşayan doğuştan görme engelli olan Hafız Muhammed Ali Bayar, camide müezzinlik yapıyor, hemen hemen her yere tek başına gidiyor, işlerini hallediyor.

Doğuştan görme engelli hafız, müezzinlik yapıyor

Doğuştan görme engelli olan 21 yaşındaki Muhammed Ali Bayar, Kur’an’ı Kerim’i Braille alfabesi ile ezberleyerek 2021 yılında hafız oldu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına giren Hafız Muhammed Ali Bayar, müezzin kayyım olarak Keçeciler Selahattin Camisine atandı. Bayar daha sonrasında ise evinin yakınında bulunan Fetih Camisinde müezzin olarak çalışmaya başladı. Hemen hemen her yere tek başına gidebildiğini ifade eden Hafız Bayar, kendi gibi engelli olanlara ise çalışmaya hiçbir şeyin engel olmadığını hatırlattı.

MÜEZZİN KAYYIM OLARAK ATANDI

Doğuştan görme engelli olduğunu belirten Hafız Muhammed Ali Bayar, “Doğduğumdan beri görme engelliyim. İlk ve orta öğretimimi Görme Engelliler Okulunda tamamladım. Ardından lise öğrenim ve hafızlık eğitimimi tamamladım. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girdim. Tercih döneminde hemen hemen bütün kamu sektöründe tercihlerimiz oldu. Bana da Diyanet İşleri Başkanlığı çıktı, müezzin kayyım olarak. Nisan 2022 tarihinden beri görev yapmaktayım. Önceki görev yerim Keçeciler Selahattin Camisiydi burada müezzin kayyım olarak çalıştım. Sonrasında durumum esasa alınarak Fetih Camisine görevlendirme istedik” dedi.

“HAFIZLIĞIMI DA BRAİLLE ALFABESİ İLE TAMAMLADIM”

Hafızlık sürecini anlatan Muhammed Ali Bayar, “Hafızlığımı da Braille alfabesi dediğimiz kabartma yazı ile tamamladım. Kimi insan dinleyerek yapar kimi insan da Braille alfabesi ile yapar. 8 Haziran 2021 yılında sınava girdim ve Hafızlık sınavını kazandım. Hemen hemen birçok yere kendi başıma rahatça gidip gelebiliyorum. Gerek cami olsun gerekse evimin yakınındaki market olsun, çarşı olsun rahat bir şekilde kendi başıma gidip gelebiliyorum” şeklinde konuştu.

“ÇALIŞMAYA HİÇBİR ŞEY ENGEL DEĞİLDİR”

Kendi gibi engelli olanlara tavsiyelerde bulunan Muhammed Ali Bayar, “Çalışmaya hiçbir şey engel değildir. Başarının azmidir çalışmak. Kimi insan hafız olur kimi insan da yüksek lisans yapar. Yani çalışmaya hiçbir şey engel değildir” ifadelerini kullandı.

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