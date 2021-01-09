YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. DOKAP, 2021 yılı için hedef büyüttü

DOKAP, 2021 yılı için hedef büyüttü

09.01.2021 10:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
DOKAP, 2021 yılı için hedef büyüttü

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, 2020 yılında 100 civarında proje için yaklaşık 96 milyon liralık destek verdiklerini belirterek “2021 yılında katma değeri yüksek, sürdürülebilir ve kalkınmaya, istihdama dönük projelere daha çok önem verilecektir” dedi.Sorumluluk alanlarındaki 2020 yılında gerçekleştirilen projelerle, 2021 yılı eylem planlarını değerlendiren DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, “2020-2023 eylem planı doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Bakanımızın Mustafa Varank’ın bizlere ön ayak olması ve hedef göstermesiyle hem sanayileşmeyle ilgili hem istihdama katkı sağlayacak, hem sürdürülebilirlik, hem de katma değeri yüksek olan ürünlerle ilgili tarım, hayvancılık, bitkisel, şehirleşme ve çevre alanlarında projelerimiz var.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, 2020 yılında 100 civarında proje için yaklaşık 96 milyon liralık destek verdiklerini belirterek “2021 yılında katma değeri yüksek, sürdürülebilir ve kalkınmaya, istihdama dönük projelere daha çok önem verilecektir” dedi.
Sorumluluk alanlarındaki 2020 yılında gerçekleştirilen projelerle, 2021 yılı eylem planlarını değerlendiren DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, “2020-2023 eylem planı doğrultusunda, Cumhurbaşkanımızın 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda Bakanımızın Mustafa Varank’ın bizlere ön ayak olması ve hedef göstermesiyle hem sanayileşmeyle ilgili hem istihdama katkı sağlayacak, hem sürdürülebilirlik, hem de katma değeri yüksek olan ürünlerle ilgili tarım, hayvancılık, bitkisel, şehirleşme ve çevre alanlarında projelerimiz var. Bu geniş doğrultuda çalışmalarımızı şekillendireceğiz. Bu doğrultuda kamu kurumlarımız ve ilgili kurumlarımızla projeleri alıp değerlendireceğiz. Bu doğrultuda bir hedef çalışmasını başlatmış bulunmaktayız. İnşallah bu çalışmalarımız Ocak ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığında değerlendirilen eylem planımız bizlere ulaştığında sahada ilgili kurumlarımızla paylaşarak projelerimizi alıp değerlendireceğiz. Muhtemelen ocak ayından sonra bizim stratejik kalkınma eylem planımızla bu başlıkların içindeki projeleri şubat ayında almaya başlayarak Haziran ayının 15’ine kadar bu projelerimiz değerlendireceğiz. Kısacası şubat ve haziran ayları arasında bu projeleri alıp başkanlığımızda değerlendireceğiz” dedi.
2021 yılında katma değeri yüksek, sürdürülebilir ve kalkınmaya, istihdama dönük projelere daha çok önem verileceğini kaydeden DOKAP Başkanı Gültekin, “2020 yılında normalde ortalama 100 milyon liralık bir bütçe gözüküyor. Bakanımız katma değeri yüksek, sürdürülebilir ve kalkınmaya, istihdama dönük projeleri önemsiyor. Bizde bu doğrultuda sene içerisinde çalışmalar yapacağız. Bölgeyi hakikaten bir yerlere taşıyacak proje olursa biz bununla ilgili ek ödenek gönderip değerlendiririz. Bu konuda Bakanımız Mustafa Varank’a çok teşekkür ediyorum. Çünkü o gençliğiyle, o enerjisiyle bizlere güç veriyor. Cumhurbaşkanımızın özellikle 2053 ve 2071 hedefleri bu ülke için ve çocuklarımız için önemli hedeflerdir. Bu hedeflere ulaşmak için çalışmak, üretmek ve gayret etmek lazım. Hem üretken hem sürdürülebilir hem de istihdama katkı veren her türlü projeyi biz zaman içinde bütçemiz yetmese dahi değerlendiririz. Bakanlığımızdaki ve Cumhurbaşkanlığımızdaki ilgili büyüklerimizle istişare ederiz ve bu projelere ek ödenek almakla ilgili elimizden gelen gayreti gösteririz” diye konuştu.
2020 yılını da değerlendiren DOKAP Başkanı Gültekin, “2020 yılında 100’e yakın projemiz vardı ama bir kısmı yedek bir kısmı da asil dediğimiz projelerdi. Bir kısmı zaman içinde şartları yerine getirilmedi, onaylanmadı. İhale süreçleri başlamadığından dolayı yedekten asile gelen projeler oldu. Toplamda 100’e yakın projemiz için 96 milyon lira civarında bir bütçesi bulunmaktaydı. Bu projelere destek verdik" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

Giresun Namaz Vakitleri 9 Ocak Cumartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:44
Öğle
12:38
İkindi
15:02
Akşam
17:23
Yatsı
18:49

Giresun Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

Elif Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Gizem Eczanesi
Merkez
İstikamet Eczanesi
Merkez
Kurtoğlu Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

MHP Milletvekili Baki Ersoy, Beşiktaş camiasından özür diledi:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Esnafa verilecek destek kredisi başvuruları 8 Ocak’ta bitiyor

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Trabzon’da okul müdürü kendini astı

Diğer Haberler

Giresun Belediyesi yeni yol ağları açıyor

Giresun Belediyesi yeni yol ağları açıyor

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet: "Alın terinin karşılığını vermemiz lazım"

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet: "Alın terinin karşılığını vermemiz lazım"

Giresun'da örtü yangınına sebebiyet verdiği öne sürülen kişi hakkında işlem başlatıldı

Giresun'da örtü yangınına sebebiyet verdiği öne sürülen kişi hakkında işlem başlatıldı

Giresun’da 4 günde 63 kırsal yangın meydana geldi

Giresun’da 4 günde 63 kırsal yangın meydana geldi

Giresun’da köy evinde kumar oynayanlara suçüstü

Giresun’da köy evinde kumar oynayanlara suçüstü

Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi’nin ulaşım problemi çözülüyor

Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi’nin ulaşım problemi çözülüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.