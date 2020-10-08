YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Doktor Ali Edizer hakkında suç duyurusu

Doktor Ali Edizer hakkında suç duyurusu

ANKARA HABERLERİ  | 08.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın avukatı Erden Arısoy ve ANAP Platformu üyeleri, Doktor Ali Edizer hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret" ve "nefret ve ayrımcılık fiillerinden suç duyurusunda bulundu

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın avukatı Erden Arısoy ve ANAP Platformu üyeleri, Yılmaz'a yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle Doktor Ali Edizer hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANAP Platformu üyeleri adliye önünde bir araya gelerek Edizer'in sosyal medya hesabı Twitter'dan Mesut Yılmaz'a yönelik paylaşımına tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan avukat Özgür Salman, Türkiye Cumhuriyeti devletinin 21. Başbakanı Mesut Yılmaz'la ilgili sosyal medyada yapılan insani değerlerden uzak yorumlarla ilgili suç duyurusunda bulunmak için geldiklerini belirtti.

Eski Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in sosyal medya paylaşımının çok sayıda vatandaş nezdinde büyük tepki ve infiale sebep olduğunu belirten Salman, "Edizer, bu paylaşımında eski başbakanımızın bir an önce ölmesi temennisini bühtan ile İman Hatip Liselerine atfetmiş, İmam Hatip Lisesi mezunlarını da ilgili paylaşımında gasilhanelerdeki pamuk görevlisi durumunda karikatürize etmiştir." diye konuştu.

Ülke yöneticilerinin eleştirilmesinin işleyen demokrasilerde var olması gereken bir olgu olduğunu ifade eden Salman, ancak hasta yatağında sağlık sorunlarıyla mücadele eden bir insana ölüm dilemenin toplumda ayrımcılık yaratacağını bunu başkaca kurumlara ihale etmenin de genel anlamda ne toplumsal inançlara ne örf ve töreye ne de mer'i hukuk kurallarına uymadığını ifade etti.

Salman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu topraklarda hastaya 'Geçmiş olsun' denilir. Hele bunu yapan şüphelinin doktor olması hiç kabul edilebilecek bir durum değildir. Hasta psikolojisini en çok anlamasını beklediğimiz, hastaları iyileştirmekle mükellef bir mesleğin mensubunun hastanın bir an önce ölmesini dilemesi noktasını ise hekimlik mesleğine dair mesleki ve idari kurumların takdirine bırakmaktayız. Edizer tarafından yapılan paylaşımlar, sözünü ettiğimiz vasıfların tümünün dışındadır."

Ellerinde Mesut Yılmaz'ın fotoğraflarını taşıyan grup, açıklamanın ardından Edizer hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret" ve "nefret ve ayrımcılık fiillerinden suç duyurusunda bulunmak üzere Ankara Adliyesine girdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak Tiktok kullanıcısı paylaştı! Bu yöntem işinizi çok kolaylaştıracak
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
12:41
İkindi
15:53
Akşam
18:27
Yatsı
19:45

Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Göksenin Eczanesi
Bahcelievler
Safa Eczanesi
Cankaya
Ruşen Eczanesi
Yenimahalle
Çağda Gizem Eczanesi
Yenimahalle
Fatih Tunçel Eczanesi
No27
Köstence Eczanesi
Mamak
Akay Bestekar Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
Sincan Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yakında hizmete girecek
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Ankara'nın içme suyu için yapılan atık su arıtma tesisinde sona gelindi
Ankara'nın içme suyu için yapılan atık su arıtma tesisinde sona gelindi
Başdenetçi Malkoç Cezaevindeki Kadınları Ziyaret Etti
Başdenetçi Malkoç Cezaevindeki Kadınları Ziyaret Etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.