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Doktor Kahraman Kıskaç’tan yüz yüze eğitim için öneriler

GAZİANTEP HABERLERİ  | 11.11.2020 18:46 | Son Güncelleme

NCR Hastanesi doktorlarından Kahraman Kıskaç, korona virüs salgınınden doğrudan olarak etkilenmeyen çocukların yeniden okula başlamasının psikolojik açıdan büyük bir travma olabileceğini belirterek, uyarılarda bulundu.Doktor Kahraman Kıskaç, çocuklar için yüzyüze eğitimin geleceği açısından önemine rağmen psikolojik açıdan da büyük endişeye neden olduğunu belirterek, " Bugüne kadar açılmaması üzerine düşündüm ama takipte kaldım.

Doktor Kahraman Kıskaç’tan yüz yüze eğitim için öneriler

NCR Hastanesi doktorlarından Kahraman Kıskaç, korona virüs salgınınden doğrudan olarak etkilenmeyen çocukların yeniden okula başlamasının psikolojik açıdan büyük bir travma olabileceğini belirterek, uyarılarda bulundu.
Doktor Kahraman Kıskaç, çocuklar için yüzyüze eğitimin geleceği açısından önemine rağmen psikolojik açıdan da büyük endişeye neden olduğunu belirterek, " Bugüne kadar açılmaması üzerine düşündüm ama takipte kaldım. Gelişmelere göre son kararımı vermek istedim. Eğitim bizim can damarımızdır ve en çok açılmasını isteyenlerdenim. Ancak gelişmeler endişelerimi destekler tarzda. Yüz yüze eğitimde kronik bir hastalığı olmayan çocuklar açısından büyük bir sıkıntı olmadığını bilimsel çalışmalar göstermektedir. Ancak çocuklarımız psikolojik yönden çok etkileyeceğini düşünüyorum. Düşününki tüm medya ve dünya korku içinde, çocukların okulda maske takması bile psikolojik travma olacaktır. Son dönemde çocuk hastaların yüksek ateşle hastaneye başvurmaları endişelerimin yersiz olmadığını kanıtlar tarzda başlamasını takiben arkadaşlarıyla şüphe içinde olmaları. Örneğin hapşırma, ateş, öksürük, burun akıntısı olduğunda hele birde okulda bir kişide bile pozitif vaka çıktığında, çocukların psikolojisini düşünemiyorum bile.Örneğin geçen gelen çocuk hastamın annesi; hocam oğlum illa beni hastaneye götürün ben Kovid-19 olabilirim demesi beni endişelerimin yersiz olmadığını gösteriyor. 1’inci aşama asıl tehlike burada yatıyor. Bugün akiplerimizden de anlaşıldığı üzere en büyük bulaş aile içinde olmaktadır (yapılan çalışmalar ve araştırmalar bariz göstermektedir.) Çocuklarımız açısından kronik bir rahatsızlığı yoksa hafif geçiriyorlar. Ancak bunu evdeki ebeveynler için aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. Asıl risk grupları evde oturan kesim olacaktır. Bu sıra mevsimsel grip salgını ile beraber Kovid-19 da arttığı bariz görülmektedir. 2’inci aşama ise bugüne kadar ABD ve Avrupa da açılan okullar tek tek karantina haberlerini hepimizin duyduğu bir gerçektir. Nasıl bir önlem aldıklarını araştırıp ona göre iyi kötü aşı bulunana kadar okulların uzaktan eğitime devam etme taraftarıyım" dedi.
Kıskaç, eğitim camiyasına yaptığı çağrıda diğer ülkelerin tedbirlerine göz önünde bulundurularak, salgının seyrine göre hareket edilmesi gerektiğini de vurguladı.

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