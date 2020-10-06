DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - "En az o hasta kadar acı çekiyoruz"

MESUT VAROL/YILMAZ KAZANDIOĞU - Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kovid-19 Polikliniğinde görev yapan doktorlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yaşadıkları acı dolu günleri unutamıyor. Kovid-19 tanısı konulan hastaları iyileştirmek için yoğun çaba sarf eden doktorlar, günlerce sevdiklerinden uzak kalmalarına rağmen fedakarca görev yapmaya devam ediyor. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kovid-19 Genel Koordinatörü Op. Dr. Mehmet Kadir Bartın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce ne eğitim sürecinde ne de aktif iş hayatında böyle zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi. Bartın, "Ülkemizde salgının etkileri görülmeye başlandığında şükürler olsun dünyadaki diğer ülkeler kadar ağır ve yıkıcı seyretmedi. Hastane potansiyelleri, yoğun bakım yatak sayılarımız ve sağlık çalışanı ordumuzun yeterli olması nedeniyle dünyadaki diğer ülkeler kadar bu salgını ağır geçirmedik ama yine de çok zorlu süreçlerden geçtik." dedi. Salgınla mücadele sürecinde uzun süre ailelerinden uzak kaldıklarını anlatan Bartın, şöyle devam etti:

"Özellikle yoğun bakımda çok çalışıyordum. Yoğun bakım servislerinde solunum açlığı çeken hastanın o hava açlığını sona erdirememek, ona verdiği ıstırabı izlemek, elimizden bir şey gelmemesi, bir hekim için inanılmaz travmatik bir süreç. En az o hasta kadar acı çekiyoruz. Bu durum, sadece bir hastayla sınırlı değil, her gün devam eden bir süreç. Bu, insanı inanılmaz yıpratan bir durum. Saatlerce o hastanın başında beklemek, hava açlığını giderememek bizleri de çok üzüyor." Evden her ayrıldıklarında çocuklarıyla vedalaşmak zorunda kaldıklarını ifade eden Bartın, sevdikleriyle vedalaşmanın sağlık çalışanları için çok zor bir durum olduğunu belirtti. "Öyle bir zincirin halkası konumundayız ki kişisel ihtiyaçlarımız arka planda kalıyor." diyen Bartın, şöyle konuştu: "O zincirin halkalarından biriyiz ve orada olmazsak kopacak. Bu nedenle kişisel önceliklerimizi ertelemek zorunda kalıyoruz. Birçok sağlık çalışanı hasta çocuğu ya da hasta anne ve babasıyla ilgilenemedi. Bu salgının etkisini azaltmak için çok efor sarf ettik. Gençlerin tüm bu anlattıklarımızı düşünerek hareket etmesini istiyoruz. Maske takmaya, sosyal mesafeye riayet etmeye ve temizlik kurallarına uymalarını istiyoruz."