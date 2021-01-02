Doktorun 8 yaşındaki oğlu karyolada zıplarken hayatını kaybetti

Doktorun 8 yaşındaki oğlu İstanbul’dan yılbaşı için geldikleri Samsun’da karyolada zıplarken olduğu yere yığılıp kaldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da özel bir hastanede görev yapan Dr. Serhan Koran ve diş hekimi eşi Yasemin Koran yılbaşı izni için Samsun’a geldi. Koran çiftinin 8 yaşındaki oğulları Ömer Kerem Koran karyola üzerinde zıplayıp oyun oynarken aniden yatağın üzerine düşüp olduğu yere yığılıp kaldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Ömer Kerem Oran yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

