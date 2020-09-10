Döküm Kum ve Mermer Atıklarının Değerlendirilmesi" projesine Bakanlıktan destek

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Sıfır Atık" projesi kapsamında hazırladıkları "Döküm Kum ve Mermer Atıklarının Değerlendirilmesi" projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgi gördüğünü anlatarak, "Proje sıfır atık hedefleri için ideal bir örnek olacak" dedi.

Bilecik’in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan’ı makamında ziyaret etti. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin,’e Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin,İnhisar Belediye Başkanımız Mehmet Kepez, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanı Şaban Güdem, Çevre ve Şehircilik Osmaneli İlçe Müdürü Sabri Yılmaz eşlik etti. Başkanların taleplerini ilettiği toplantı son derece verimli geçtiği öğrenildi.

"Proje sıfır atık hedefleri için ideal bir örnek olacak"

Ziyareti değerlendiren Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Sıfır Atık Projeleri kapsamında emin adamlarla ilerlediklerini anlatarak, "Osmaneli Belediyemizin Odöksan AŞ,Bilecik Şeyh Edebali Üniversitemiz,Bilecik Çevre Şehircilik Müdürlüğümüzle birlikte yürüteceği proje ile döküm kum ve mermer atıkları birlikte değerlendirilerek, yapı elemanlarına dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması projemizdeki büyük ilgi gördü. Proje sıfır atık hedefleri için ideal bir örnek olacak" dedi.



