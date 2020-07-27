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Dokuma Botanik Park’ta çalışmalar devam ediyor

ANTALYA HABERLERİ  | 27.07.2020 10:58 | Son Güncelleme

Peyzaj çalışmaları devam eden Dokuma Botanik Park’ta incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Antalyalıları doğanın endemik güzellikleriyle buluşturacağız” dedi.Dokuma Park düzenlemesiyle Antalyalıların hizmetine sunulan tarihi Dokuma Fabrikası yerleşkesine, botanik park kuruluyor.

Peyzaj çalışmaları devam eden Dokuma Botanik Park’ta incelemelerde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Antalyalıları doğanın endemik güzellikleriyle buluşturacağız” dedi.

Dokuma Park düzenlemesiyle Antalyalıların hizmetine sunulan tarihi Dokuma Fabrikası yerleşkesine, botanik park kuruluyor. Başkan Tütüncü, peyzaj çalışması devam eden ve içinde 74 ayrı türde 400 ağaç, 5 bin bitki ile 7 adet tematik bahçenin bulunacağı ‘Dokuma Botanik Park’ta incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır’dan bilgi alan Tütüncü, geçtiğimiz yıl yapımına başlanan parkın peyzaj çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.
“Çevreci çalışmaları önemsiyoruz”
Kepez Belediyesi olarak, çevreci belediyecilik uygulamalarına çok önem verdiklerini dile getiren Tütüncü, “Yeşili seviyoruz, çevreci çalışmaları da çok önemsiyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz yer Antalya’nın yeni Botanik Bahçesi. Burası 23 bin metrekare bir alanda kendine özgü, özel bir yeşil doku. Botanik Bahçeleri o bölgede yetişen bitki türlerini gösteren bilimsel niteliği olan, ama bununla birlikte yeşil bir çevrecilik anlayışını da gönüllere, kalplere, zihinlere bambaşka bir şekilde işleyecek, işleyen özel nitelikli tesislerdir. Burası da nitelikli bir tesis oluyor. Botanik Park, yeşil belediyecilik uygulamalarına çok önem veren Kepez Belediyesi’nin tarihe, zamana vurulmuş bir mührüdür” dedi.
Dünyanın bitkisi Botanik Park’ta
Çocukların bitkileri ve ağaçları tanıma imkanı bulacağı Dokuma Botanik Park’ta, dünyanın dört bir yanının ve ülkemizin 74 ayrı türdeki 400 ağacı ile 5 bin adet otsu ve çalı bitkisi sergilenecek. Şuana kadar 258 ağacın ve 1230 bitkinin botanik bahçe alanına dikimi tamamlandı. Farklı iklimlere ait bitki ve ağaçların bir doğa müzesi mantığında sergileneceği botanik parkta, Japon bahçesi (2 bin metrekare), begonvil bahçesi 1500 metrekare), tropik bitkiler bahçesi (2500 metrekare), tıbbi, aromatik, endemik türler bahçesi (2000 metrekare) ve bataklık türler bahçesi (1200m) de bulunacak. Antalya yöresinin endemik bitkilerinin de olacağı botanik bahçede, anıtsal niteliği olan ağaçlara da yer verilecek. Su havuzunun da yer aldığı bahçede, gezinti yolları da bulunuyor. Dokuma Botanik Parkı’nın hemen yanı başında 186 ağacın bulunduğu 5 dönümlük portakal bahçesi de yer alıyor. Başkan Hakan Tütüncü, geçtiğimiz aylarda botanik parka, çocuklarla birlikte Hiroşima nükleer felaketinin 73. yıldönümü anısına atom bombasına direnen türlerden oluşan 73 adet ağaç dikmişti.

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