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Dolu mağduru çiftçilerin yaraları sarılacak

ADIYAMAN HABERLERİ  | 09.07.2020 14:58 | Son Güncelleme

Adıyaman’da 24 Mayıs 2020 tarihinde dolu afetine maruz kalan 935 çiftçinin zararlarının karşılanması için 5 milyon TL ödenek çıktı.Ramazan Bayramının ikinci günü sağanak halinde yağan dolu Adıyaman’da 65 bin 854 dekar ekili tarla, bağ, bahçede önemli oranda zarara uğramıştır.Afet ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, “Kahta, Samsat ve Adıyaman olmak üzere 65 bin 854 dekar tarımsal alanda önemli oranda zarar vermiştir.

Dolu mağduru çiftçilerin yaraları sarılacak

Adıyaman’da 24 Mayıs 2020 tarihinde dolu afetine maruz kalan 935 çiftçinin zararlarının karşılanması için 5 milyon TL ödenek çıktı.
Ramazan Bayramının ikinci günü sağanak halinde yağan dolu Adıyaman’da 65 bin 854 dekar ekili tarla, bağ, bahçede önemli oranda zarara uğramıştır.
Afet ile ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, “Kahta, Samsat ve Adıyaman olmak üzere 65 bin 854 dekar tarımsal alanda önemli oranda zarar vermiştir. Tarım ve Orman Müdürlüklerimiz anında sahada zarar tespitinde bulunmuş ve bir rapor halinde ilgili makamlara iletilmiştir. İl ve ilçe ziraat odası başkanları olarak konunun takipçisi olup zarar gören 935 çiftçimizin zararlarının karşılanması için milletvekillerimiz ile görüşmeler yaptık. Sonuç olarak Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın ve diğer milletvekillerimizin girişimleri sonucu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü’nce 5 milyon TL ödenek çıktı. Çıkan ödenek zarar gören üreticilerimizin zararlarının karşılanması için kullanılacak.
Her zaman olduğu gibi bizleri ve çiftçilerimizi destekleyerek yalnız bırakmayan başta Milletvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere tüm millet vekillerimize odalarımız ve çiftçilerimiz adına şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Derya Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Yeni Zeynep Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
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