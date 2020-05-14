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Dominik, El Salvador ve Küba'dan getirilen 64 kişi Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.05.2020 22:45 | Son Güncelleme

Dominik, El Salvador ve Küba'dan getirilen 64 kişi Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Dominik, El Salvador ve Küba'dan getirilen 64 Türk vatandaşı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla vatandaşların ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için başlatılan ikinci tahliye operasyonu sürüyor.

Tatil, iş ve farklı nedenlerle Dominik, El Salvador ve Küba'da bulunan 64 Türk vatandaşı, uçakla İstanbul'a getirildi.

Burada sosyal mesafe kuralına uygun şekilde 3 otobüse bindirilen Türk vatandaşları, Çorlu'daki Erkek Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Otobüslerden indikten sonra gerekli sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, kalacakları odalara alındı.

Yurt dışından getirilen vatandaşların 14 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Öte yandan, bir süre önce Moğalistan'dan getirilen 4 Türk vatandaşının da aynı yurtta karantina altında olduğu öğrenildi.

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