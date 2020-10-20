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Domuz avında arkadaşını vurarak öldürdü

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 20.10.2020 15:31 | Son Güncelleme

Domuz avında arkadaşını vurarak öldürdü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir kişi domuz avında arkadaşını vurarak öldürdü.

İlçeye bağlı Tongurlu köyü muhtarı Ömer Gürsoy, bir grup arkadaşıyla birlikte Kazdağları'nın İkizce mevkisine domuz avına gitti.

Bir süre arazide dolaşan Gürsoy, henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan arkadaşı Ramazan Çalışkan'ı (63) tüfekle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine cumhuriyet savcısı, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri intikal etti.

Çalışkan'ın cenazesi incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Gürsoy jandarma tarafından gözaltına alındı.

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