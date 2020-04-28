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Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

AYDIN HABERLERİ  | 28.04.2020 00:46 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, aç kalan yaban domuzu, şehir merkezine kadar indi.Olay, Kuşadası’nda Türkmen Mahallesi’nde meydana geldi.

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, aç kalan yaban domuzu, şehir merkezine kadar indi.
Olay, Kuşadası’nda Türkmen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can Altunayar isimli vatandaş, sokakta köpek sandığı hayvanın yaban domuzu olduğunu anlayınca durumu 155’i arayarak polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, domuzun herhangi bir olumsuzluk yaşatmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Polise ihbarda bulunan Can Altunayar, yaptığı açıklamada,” İlk gördüğümde köpek zannettim. Sonra dikkatli bakınca domuz olduğunu fark ettim. Araçlar hızlı geliyorlar ve domuza zarar gelmesin diye polis ekiplerini aradım onlarda yardımcı oldular. Domuz hiçbir zarar görmeden bölgeden uzaklaşarak kendi yaşam alanına gitti.” dedi.

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

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