YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Domuzun saldırısına uğrayan köpeğe estetik ameliyat

Domuzun saldırısına uğrayan köpeğe estetik ameliyat

MERSİN HABERLERİ  | 27.06.2020 11:24 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, domuz saldırısı sonucu yaralandığı tespit edilen sahipsiz köpeği ameliyatla sağlığına kavuşturdu.Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, yaralanan bir köpeği daha gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuşturdu.

Domuzun saldırısına uğrayan köpeğe estetik ameliyat

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, domuz saldırısı sonucu yaralandığı tespit edilen sahipsiz köpeği ameliyatla sağlığına kavuşturdu.
Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ekipleri, yaralanan bir köpeği daha gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla sağlığına kavuşturdu. Akdeniz ilçesi Kürkçü Mahallesi’ndeki vatandaşlardan 444 2 153 çağrı merkezine gelen ihbar üzerine yola çıkan ekipler, domuz saldırısına uğrayan köpeğe kısa sürede ulaştı. Hayvan ambulansında ilk müdahalesi yapılan köpek, Kaşlı Bakımevi’ne getirildi. Uzman veteriner hekimler tarafından muayene edilen köpeğin ağız, burun ve dudak kısmında ciddi yaralanmalar olduğu tespit edildikten sonra ameliyata alındı. Köpeğin yırtılan ağız, burun ve dudak kısmı yaklaşık iki saat süren ameliyatla dikilirken, yanağının iç kısmı ayrı, dış kısmı ayrı operasyona tabi tutuldu. Köpeğin burun kanalında darbeye bağlı oluşan yırtıklar da ayrı bir operasyonla dikildi.
Ağzı ve dudağı parçalandığı için besinleri çiğneyemeyen köpek, gerçekleştirilen başarılı ameliyatın hemen ardından sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde beslenmeye başladı.

Domuzun saldırısına uğrayan köpeğe estetik ameliyat

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAjda Pekkan: Daha üretken oldumAjda Pekkan: Daha üretken oldum
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin Namaz Vakitleri 27 Haziran Cumartesi

İmsak
03:33
Sabah
05:18
Öğle
12:50
İkindi
16:40
Akşam
20:12
Yatsı
21:49

Mersin Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Cumartesi

Acil Eczanesi
Merkez
Asena Eczanesi
Merkez
Banu Eczanesi
Merkez
Dünya Eczanesi
Merkez
Hekimoğlu Eczanesi
Merkez
Marina Eczanesi
Merkez
Mineral Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Erdemli Belediyesi kent mobilyasını kendi üretiyor

Erdemli Belediyesi kent mobilyasını kendi üretiyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Toroslar Belediyesi'nden 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

Toroslar Belediyesi'nden 5 Bin Aileye Gıda Yardımı

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

Kaçak bahis kavgası; 1ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.