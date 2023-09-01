YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Dönerci dükkanında baca yangını

Dönerci dükkanında baca yangını

01.09.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu’da Valilik Konağı’nın yan kısmında bulunan bir dönerci dükkanında çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Dönerci dükkanında baca yangını

Yangın, Tabaklar Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde dükkan içerisine dumanlar ve yanık kokusu yayıldı. İbni Sina Caddesi’nde panik olan vatandaşlar sokağa döküldü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve tedbir maksatlı sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki apartmanın bacasından, yangına müdahale etti. Uzun süre soğutma işlemi yapılan yangın, maddi hasara neden oldu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli’de elektrik fırtınası geceyi aydınlattıKocaeli’de elektrik fırtınası geceyi aydınlattı
Van’da bin 310 çocuğun katıldığı yaz spor okulları tamamlandıVan’da bin 310 çocuğun katıldığı yaz spor okulları tamamlandı
Bursalı firmadan sahipsiz hayvanlar için anlamlı destek projesiBursalı firmadan sahipsiz hayvanlar için anlamlı destek projesi
Anahtar Kelimeler:
Bolu

Bolu Namaz Vakitleri 1 Eylül Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:13
Öğle
12:59
İkindi
16:39
Akşam
19:35
Yatsı
20:59

Bolu Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Cuma

Doğal eczanesi
Merkez
Mudurnu eczanesi
Mudurnu
Kaya eczanesi
Goynuk
Çagla eczanesi
Merkez
İrem eczanesi
Merkez
Sifa eczanesi
Gerede
Ebrar eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

3 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Ailesi evdeydi ama..

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.