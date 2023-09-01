Dönerci dükkanında baca yangını

Yangın, Tabaklar Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde dükkan içerisine dumanlar ve yanık kokusu yayıldı. İbni Sina Caddesi’nde panik olan vatandaşlar sokağa döküldü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve tedbir maksatlı sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki apartmanın bacasından, yangına müdahale etti. Uzun süre soğutma işlemi yapılan yangın, maddi hasara neden oldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

