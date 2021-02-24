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Donmak üzere olan vatandaşları jandarma kurtardı

24.02.2021 11:34 | Son Güncelleme:
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Donmak üzere olan vatandaşları jandarma kurtardı

Ardahan’ın Posof ilçesinde bulunan BTC istasyonuna iş başvurusu yapmak için giden 2 şahıs dönüş yolunda araç bulamayınca yaya yolunu kullandı.

Ardahan’ın Posof ilçesinde bulunan BTC istasyonuna iş başvurusu yapmak için giden 2 şahıs dönüş yolunda araç bulamayınca yaya yolunu kullandı. Yaya yolunu kullanırken donma tehlikesi geçiren vatandaşları, jandarma ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Posof ilçesi Söğütlü kaya BTC pompa istasyonuna iş başvurusu için giden Ergin kalkan ve Evcil Azade isimli şahıslar dönüş yolunda araç bulamayınca yaya olarak Damal ilçesine gitmeye çalıştı. Ilgar dağı Asmakonak yaylası mevikinde donmak üzereyken jandarma tarafından fark edilen 2 kişi Söğütlü kaya jandarma komutanlığına getirilerek bir süre misafir edildi.
Ergin kalkan ve Evcil Azade’nin ısınmaları sağlandıktan sonra sağlık problemlerinin bulunmadığını beyan etmeleri üzerine karakoldan ikametlerine gönderildi.

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