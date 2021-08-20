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  4. Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere "çıkışlarını hafta geneline yaymaları" önerisi

Dönüş yoğunluğu yaşanan Kapıkule'de gurbetçilere "çıkışlarını hafta geneline yaymaları" önerisi

20.08.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal: - "Lütfen çalıştığınız ülkelere dönüşü pazar, pazartesi ve salı günlerine kaydırırsak, burada çok fazla bekleme süresi olmayacak"

EDİRNE (AA) - Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Mülki İdare Amiri Ali Uysal, yaşadıkları ülkelere dönüşe geçen gurbetçilerin sınır kapısında bekleme sürelerinin azalması için çıkışları hafta geneline yaymaları tavsiyesinde bulundu.

Yıllık izinlerini tamamlayarak çalıştıkları ülkelere dönüşe geçen gurbetçiler, özellikle perşembe ve cuma günleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Vali Yardımcısı Uysal, sınır kapısında gazetecilere yaptığı açıklamada, bekleme sürelerinin azalması için çıkışların aynı günlere sıkıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Gurbetçilerin yurda girişlerinde aldıkları önlemler ve organize çalışmalar sayesinde sıkıntı yaşanmadığını anımsatan Uysal, son günlerde dönüş yoğunluğu yaşandığını ifade etti.

Uysal, sınır kapısında bekleme yapan gurbetçilere tüm konforu sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fakat elimizde olmayan nedenlerden dolayı, komşu ülkemiz Bulgaristan'ın kendi mevzuatı, uygulamak zorunda olduğu durumlar var. Bu prosedürler geçiş sürecini yavaşlatıyor. Vatandaşlarımız da özellikle çarşamba akşam saatlerinden itibaren perşembe ve cuma çok yoğun olmak üzere cumartesi öğlene kadar çok yoğun bir şekilde geçiş yapmak istiyor. Bunun sebebi de pazartesi işe başlama kaygısı. Yani pazar günü çalıştıkları ülkede olmak istiyorlar. Bundan dolayı Türkiye'de 1-2 gün daha zaman geçirebilmek adına geçişlerini özellikle perşembe ve cumaya çok yoğunlaştırıyorlar. Bundan dolayı 10-12 saati varan bekleme süreleri var. Bu da bizi ve vatandaşlarımızı çok rahatsız ediyor."

Uysal, gurbetçilerin Türkiye'den çıkışlarda pazar, pazartesi ve salı günlerini tercih etmeleri durumunda bekleme sürelerinin yüzde 50 azalacağını dile getirdi.

Bulgaristan tarafıyla gerekli görüşmelerin yapıldığını da aktaran Uysal, şöyle devam etti:

"Bizim Bulgar tarafıyla çok güzel ilişkilerimiz var. Son 4 saatte geçiş sürecini, araç sayısını yüzde 30 daha arttırdık. Saat başına şu anda 230'ları buldu. Yani bu 180'lerdeydi. Biz bunu ne kadar arttırırsak artıralım çok yoğun bir geliş var. Günde 8 bin aracı bulan girişler olmuş. Eğer burada günde 7-8 bin araç çıkmaya çalışırsa karşının aldığı ortalama rakam şu anda 4 bin. Bu nedenle gurbetçilerimize sesleniyoruz, lütfen çalıştığınız ülkelere dönüşü, belki Türkiye'de birkaç gün daha kalmamış olacaksınız ama bu çileyi çekmemek için pazar, pazartesi ve salı günlerine kaydırırsak, burada çok fazla bekleme süresi olmayacak."

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