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Dorçe Prefabrik, Askeri Lojistik Destek Zirvesi'ne katılacak

06.12.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket, zirve kapsamında, uzun bir AR-GE süreci sonunda ortaya çıkardığı Havadan Taşınabilen Konteyneri'ni tanıtacak

İSTANBUL (AA) - Dorçe Prefabrik ve İnşaat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle 7-8 Aralık'ta Ankara'da ilk kez düzenlenecek Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'ne (DLSS) katılacak.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki lojistik modernizasyonu, dijital dönüşümü ve ihracat fırsatları başta olmak üzere sektöre ilişkin gelişmelerin değerlendirileceği zirve, Hilton Garden Inn Ankara Gimat Oteli'nde yapılacak. Zirve, savunma sanayisi profesyonelleri, akademisyenleri, karar vericileri ile askeri personeli buluşturacak. Yaklaşık 1.200 katılımcıyı aynı çatı altında toplayacak etkinlikte, savunma sanayisindeki imkanlar da değerlendirilecek.

Dorçe Prefabrik açıklamasına göre, şirket, 40 yılı aşkın süredir, silahlı kuvvetlerin, güvenlik güçlerinin, yerli ve uluslararası savunma sanayi kuruluşlarının her türlü anahtar teslim prefabrik modüler, askeri kamp, hangar ve özel tasarım projelerinin önemli çözüm ortakları arasında yer alıyor.

DLSS'de Dorçe Prefabrik, uzun bir AR-GE süreci sonunda ortaya çıkardığı Havadan Taşınabilen Konteyneri'ni (HTK) tanıtacak. Sikorsky helikopterleri ve uçak aracılığıyla operasyon sahalarına kolaylıkla taşınabilen HTK'lar, yüksek mühendislik ürünü olarak dikkati çekiyor.

Konteynerler, kolay taşınabilmesinin yanında herhangi bir el aleti veya ekipman yardımı olmadan her türlü arazide, sadece 2 saat içinde kullanıma hazır hale gelecek şekilde tasarlandı. Tam teşekküllü klinik, WC-duş, bakım ve rehabilitasyon merkezleri, ofis ve mutfak gibi birçok kullanım amacına hitap ediyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte hava kuvvetlerinin önemi her geçen gün katlanarak artıyor. Bu bağlamda uçak ve helikopter hangarları da hayati bir rol üstleniyor. Dorçe Prefabrik'in kurum içi tasarım ve mühendislik kabiliyetiyle gerçekleştirdiği, Japon ordusu için Cibuti'de hayata geçirdiği "F-16&F-35" hangarı projesi de bu anlamda öne çıkıyor. Şirket, uçak ve helikopter hangarı projelerinin test ve devreye alınmasına kadar her aşamasını üstlenerek anahtar teslim sürecini tamamlamıştı.

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