YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

BOLU HABERLERİ  | 04.08.2020 01:44 | Son Güncelleme

Dördüncü katın balkonundan düşen bebek ağır yaralandı

Bolu'da bir apartmanın dördüncü kat balkonundan düşen Irak uyruklu 1,5 yaşındaki bebek ağır yaralandı.

Tabaklar Mahallesi Tayyar Sokak'ta bir kadının sağa sola bağırarak koştuğunu fark eden mahalle sakinleri, kadının yanına gidince kucağındaki bebeği gördü.

Irak uyruklu anne Khamaail Malik Ahmed'nun kucağındaki bebeğin apartmanın dördüncü katından düştüğünü anlayan mahalle sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı bebeği olay yerindeki müdahalenin ardından İzzet Baysal Eğitim ve araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Afnan Abdullah isimli 1,5 yaşındaki bebeğin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, bebeğin annesi mutfakta süt hazırlarken çıktığı balkonun korkuluklarının arasından düştüğü bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Polis ihbar üzerine baskın düzenlediPolis ihbar üzerine baskın düzenledi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bolu Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
04:04
Sabah
05:46
Öğle
13:05
İkindi
16:58
Akşam
20:13
Yatsı
21:48

Bolu Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Evren Eczanesi
Merkez
Saruhan Eczanesi
Merkez
Çamlıbel Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Emir Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti

Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Göletin Içinde Kalan Cami Ilgi Görüyor-Su Seviyesinin Yükselmesiyle Seben Taşlı Yayla Göleti'niniçinde Kalan, Özel Olarak Yapılan Taş Yolla Ulaşılabilencaminin Ibadete Açılması Hedefleniyor

Göletin Içinde Kalan Cami Ilgi Görüyor-Su Seviyesinin Yükselmesiyle Seben Taşlı Yayla Göleti'niniçinde Kalan, Özel Olarak Yapılan Taş Yolla Ulaşılabilencaminin Ibadete Açılması Hedefleniyor

Şehit Jandarma Uzman Çavuşa Tören

Şehit Jandarma Uzman Çavuşa Tören

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.