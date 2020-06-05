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  4. Dört ayda 448 kilo atık yağ toplayan muhtar ödüllendirildi

Dört ayda 448 kilo atık yağ toplayan muhtar ödüllendirildi

ANTALYA HABERLERİ  | 05.06.2020 15:35 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi’nin ‘Geleceği Düşünüyoruz, Geri Dönüştürüyoruz’ sloganıyla başlattığı ‘En Çok Atık Yağ Toplayan Muhtar’ yarışmasını 448 kilogram yağ ile Öğretmenevleri Mahalle Muhtarı Mihriban Kılıç kazandı.

Konyaaltı Belediyesi’nin ‘Geleceği Düşünüyoruz, Geri Dönüştürüyoruz’ sloganıyla başlattığı ‘En Çok Atık Yağ Toplayan Muhtar’ yarışmasını 448 kilogram yağ ile Öğretmenevleri Mahalle Muhtarı Mihriban Kılıç kazandı. Kılıç’a ödülü 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde verildi.
Konyaaltı Belediyesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan ’Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçirdi. Projeyi teşvik etmek amacıyla, şubat ayında en çok bitkisel atık toplayan muhtara tablet ve her 5 litre atık yağ getiren vatandaşa da bulaşık deterjanı hediye yarışması başlattı. 4 aylık süreçte muhtarlar ve vatandaşlar yarışmaya yoğun ilgi gösterdi. Öğretmenevleri Mahalle Muhtarı Mihriban Kılıç, 448 kilogram atık yağ toplayarak birinci oldu. Kampanya süresince bin 200 kilogram atık yağ toplandı.
Konyaaltı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Özgür Bülent Yalçın, yarışmada birinci olan Öğretmenevleri Mahalle Muhtarı Mihriban Kılıç’ı tebrik ederek, belediye adına muhtara tablet hediye etti. Öğretmenevleri Mahalle Muhtarı Kılıç ise kendisine hediye edilen tableti ise Cahit Ünver İlkokulu’nda eğitim gören ihtiyaç sahibi bir öğrenciye vereceğini ifade etti. Kılıç, ödülünü 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde almasının kendisini daha da mutlu ettiğini aktardı.

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