YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Dört çocuk annesi azmetti, üniversite eğitimini tamamladı

Dört çocuk annesi azmetti, üniversite eğitimini tamamladı

26.06.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan 32 yaşındaki Kübra Barut: - "Çocuklar beni her gördüğünde 'ödev yapıyorsun' diyorlardı, çünkü sürekli bilgisayar başında görüyorlardı. Onlar için de örnek olmak en büyük hedefim" - "Büyük kızım 7 yaşına yeni girdi, ikiz çocuklarım 5 yaşında, bebeğim de 2 aylık. Sınavlara girerken hamileydim. Son sınavıma doğum yapıp, kucağımda bebekle geldim"

MELİKE KESKİN - Afyonkarahisar'da yaşayan Kübra Barut, geçmişte maddi sebepler, iş ve aile hayatı nedeniyle bırakmak zorunda kaldığı üniversite eğitimini, 4 çocuk annesi olduktan sonra tamamlayarak bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Meslek lisesinden mezun olduktan sonra bilgisayar mühendisliği okumak isteyen Barut (32), önce ön lisansa kabul edildi. Hayalinden vazgeçmeyen Barut, 2011'de Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne geçiş hakkı kazandı.

Maddi imkanlar el vermediği için iş hayatına atılmak zorunda kalan ve üniversite hayalini erteleyen Barut, Kovid-19 ile mücadele sürecinde uzaktan eğitime geçilince, hem iş hayatı hem annelik hem de öğrenciliği bir arada yürütmeye karar verdi.

Barut, 4 çocuğu ile üniversite eğitimini tamamlayarak, KTÜN Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nün 2022 yılı mezunları arasında yerini aldı.

- "Gerçekten çok zordu ama başardım"

Barut, AA muhabirine, bu bölümü kazandığı yıl maddi durumundan dolayı iş hayatına öncelik vermek zorunda kaldığını söyledi.

İş yerinden izin alamadığı ve okula gidip gelemediği için eğitimini dondurduğunu dile getiren Barut, 2014'te evlendiğini, 2015'te ilk doğumunu yaptığını, 2017'de ikiz çocuklarının dünyaya geldiğini, bu süreçte yine üniversiteye devam edemediğini belirtti.

Barut, uzaktan eğitime geçilmesini bir fırsat olarak görünce, ders kaydını yaptırdığını anlatarak, şöyle konuştu:

"İki yıl aralıksız, gece gündüz ders çalıştım. Çocuklar beni her gördüğünde 'ödev yapıyorsun' diyorlardı, çünkü sürekli bilgisayar başında görüyorlardı. Onlar için de örnek olmak en büyük hedefim. Büyük kızım 7 yaşına yeni girdi, ikiz çocuklarım 5 yaşında, bebeğim de 2 aylık. Zaten sınavlara girerken hamileydim. Son sınavıma doğum yapıp, kucağımda bebekle geldim. Epey zorluydu."

Eğitim süresince annesi ve eşinden büyük destek gördüğünü ifade eden Barut, hem iş hayatı hem anne olmanın verdiği sorumluluklar hem de evdeki sorumluluklara eğitim de eklenince zoru başardığı için mutlu olduğunu aktardı.

- "Ailece bir dayanışma içindeydik"

Kübra Barut'un eşi Evren Barut da eşiyle gurur duyduğunu belirtti.

Yorucu bir dönemi geride bıraktıklarını anlatan Barut, "Motivasyonumuzun düştüğü zamanlar da oldu. Dört çocukla bu işi yürütmek çok zordu ama nihayetinde eşimin sabrıyla, azmiyle başardık. Ailece bir dayanışma içindeydik. Eşimin annesinin de bu dayanışmada büyük payı var. Eşim çocuklarımıza rol model olarak ilham kaynağı olmak istedi, bunu başardı. İnşallah çocuklarımız da annelerini örnek alıp, onun yolunda ilerler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'daki 9. Bilim Festivali sona erdiKonya'daki 9. Bilim Festivali sona erdi
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de emniyete yeni araçların teslim törenine katıldı:İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de emniyete yeni araçların teslim törenine katıldı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki yangında görev yapan ekiplere seslendi:

Konya Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:23
Öğle
12:58
İkindi
16:51
Akşam
20:23
Yatsı
22:04
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Dekoltesini bir gören bir daha baktı! “Giymesen de olurmuş”

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.