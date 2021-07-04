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  4. Dört denizi geçen yelken sporcusu Tolga Pamir, İskenderun’a ulaştı

Dört denizi geçen yelken sporcusu Tolga Pamir, İskenderun’a ulaştı

04.07.2021 05:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört denizi geçen yelken sporcusu Tolga Pamir, İskenderun’a ulaştı

Türkiye'nin dört denizini hiç durmadan solo olarak teknesiyle aşan açık deniz yelken sporcusu Tolga Pamir, yolculuğun son durağı İskenderun Limanı'na ulaştı.

Pamir, Artvin'in Hopa ilçesinden başlattığı 16 günlük yolculuğunu, Türkiye Yelken Federasyonunun organizasyonuyla Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'i sadece rüzgar ve yelkenlerini kullanarak İskenderun'da tamamladı.

Balıkçı barınağında Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri ve İskenderun Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü üyelerince karşılanan Pamir, alkışlar eşliğinde meşale yakarak limana teknesini bağladı.

Pamir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hopa ile İskenderun arasında yaklaşık 1500 deniz mili mesafede dört denizi aşarak parkuru tamamladığını söyledi.

Bunun bir ilk olduğunu belirten Pamir, şöyle konuştu:

"İlk defa, hiç durmadan, dışarıdan yardım almadan federasyonumuzun güzel bir kurgusunu, organizasyonunu gerçekleştirmiş olmaktan çok mutluyum ve gururluyum. Tabii yorucu oldu. Beklediğimden 4 gün daha uzun sürdü. Bu, doğa ile baş başa geldiğinizde kendinizin hakim olamadığı şeyler. Yılmadan tüm bu zorluklara rağmen parkuru gerçekleştirebildiğim için memnunum. Dört denizimiz de birbirinden farklı güzel. Cennet vatanımızın kıyılarını dolaşma imkanı buldum. Benim için huzur verici bir yolculuktu."

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