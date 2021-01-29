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Dört mevsimin bir arada yaşandığı şehir: Muğla

29.01.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Ege ve Akdeniz’in buluştuğu, doğal ve tarihi güzellikleri ile milyonlarca kişinin uğrak yeri olan Muğla, aynı günde dört mevsimi bir arada yaşama imkanı sunuyor.Coğrafi özellikleri ile turizmin tüm imkanlarının yer aldığı Muğla’nın sahil kesimlerinde ılıman iklim hakimken yüksek kesimlerinde kar yağışı ile oluşan beyaz örtü görülmeye değer manzaralar oluşturdu.

Ege ve Akdeniz’in buluştuğu, doğal ve tarihi güzellikleri ile milyonlarca kişinin uğrak yeri olan Muğla, aynı günde dört mevsimi bir arada yaşama imkanı sunuyor.
Coğrafi özellikleri ile turizmin tüm imkanlarının yer aldığı Muğla’nın sahil kesimlerinde ılıman iklim hakimken yüksek kesimlerinde kar yağışı ile oluşan beyaz örtü görülmeye değer manzaralar oluşturdu. Türkiye’nin birçok yerinde soğuk hava etkili olurken, aynı anda dört mevsimin yaşandığı Muğla’da renkli görüntüler ortaya çıktı.
Muğla’nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı devam ederken, Fethiye, Marmaris, Bodrum ve Datça sahillerinde hava sıcaklıklarının 17-20 derece seyretmekte ve vatandaşlar denizin ve güneşin keyfini yaşıyor. Yılın 12 ayı boyunca turizm faaliyetlerinin yapılacağı değerleri bünyesinde barındıran Muğla, tarih ve coğrafi güzellikleri ile misafirlerine de unutulmaz anla yaşatıyor.
Turizmin Muğla için önemli bir sektör olduğunu vurgulayan Vali Orhan Tavlı, Muğla’nın 12 ay boyunca turizm faaliyetlerinin yapılabileceği bir potansiyeli olduğunu alternatif turizm faaliyetlerin harekete geçirilmesi çalışmalarına ağırlık verildiğini aktardı.
Muğla’da aynı anda dört mevsimin yaşandığını söyleyen Vali Tavlı, Menteşe ilçesinde ve yüksek kesimlerde kar yağarken, sahil kesimlerinde vatandaşlarımız denize girebiliyor. Diğer taraftan ilkbahar ve sonbaharın sunmuş olduğu güzellikleri keşfetmek mümkün. Bu bakımdan ilimizde imkânlar oldukça elverişli olup, ilimizin sunduğu doğal ve coğrafi güzellikleri en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. “ dedi.

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