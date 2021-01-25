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Dörtayak Türbesi aslına uygun restore edildi

25.01.2021 14:42 | Son Güncelleme:
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Melikgazi Belediyesi, Karacaoğlu Mahallesi’nde bulunan Dörtayak Türbesini aslına uygun olarak restore etti.Karacaoğlu Mahallesinde 14’üncü yüzyılda Eratna Devleti döneminde yapıldığı tahmin edilen Dörtayak Türbesi’ni aslına uygun restore ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Melikgazi Belediyesi, Karacaoğlu Mahallesi’nde bulunan Dörtayak Türbesini aslına uygun olarak restore etti.
Karacaoğlu Mahallesinde 14’üncü yüzyılda Eratna Devleti döneminde yapıldığı tahmin edilen Dörtayak Türbesi’ni aslına uygun restore ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’nin tarihi yapısına yönelik yaptığımız çalışmalar ile referans olan Türkiye’de örnek gösterilen Melikgazi Belediyemiz, yok olmaya yüz tutan tarihi yapılara sahip çıkmaya devam ediyor. İlçemizde tarihi değerleri yaşatmak için çalışmalar yapıyor önemli tarihi yapıları restore ederek günümüze kazandırıyoruz. Biz ne kadar tarihimize, köklerimize sahip çıkarsak o kadar güçlü oluruz. Bu nedenle geçmiş ile geleceğimizi buluşturmak zorundayız. Türbede restorasyon çalışmaları yapılırken tarihi orijinalliğini bozmamak adına çok köklü değişiklikler yapmadan mevcut binanın etrafının duvarlarını aslına uygun şekilde yaptık. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.

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