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Dörtyol’da uyuşturucu hap operasyonu

HATAY HABERLERİ  | 01.10.2020 11:50 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda 426 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Sanayi Mahallesi, Tekin Sokak üzerinde durdurdukları yabancı uyruklu K.M.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda 426 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında Sanayi Mahallesi, Tekin Sokak üzerinde durdurdukları yabancı uyruklu K.M. (29) adlı şahsın yapılan üst aramasında şeffaf poşete sarılı vaziyette sarı renkte 397 adet Captagon uyuşturucu hap ile şahsın Numuneevler Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada ise 29 adet olmak üzere 426 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgi şüpheli K.M. adlı şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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