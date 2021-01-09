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Dörtyol’un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı anısına ‘Kan Bağışı’ kampanyası

09.01.2021 14:50 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı nedeniyle Gazeteciler Cemiyeti ve Kızılay işbirliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen ve Kızılay İskenderun Kan Alma Merkezi işbirliği ile Korona virüs tedbirleri kapsamında randevu sistemi ile düzenlenen kampanya yoğun ilgi görüyor.
Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi üzerinde Kızılay İskenderun Şubesi Kan Alma Merkezi tarafından kurulan stantlara gelerek kan bağışında bulunmak isteyen vatandaş sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla oluşturulan randevu sistemi ile bağışta bulundular.
Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sedat İskenderoğlu yaptığı açıklamada; "Bugün milli mücadelede işgalci düşman güçlerine ‘ilk kurşunu’ sıkarak kurtuluş kıvılcımını ateşleyen yiğit Dörtyol’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yılını kutluyoruz. Biz de, Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti olarak bu kurtuluş günümüze bir katkı sunmak ve anlam kazandırmak adına ilçemizde bulunan siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve birçok dernek üyelerinin de desteği ile bir ‘Kan Bağışı’ kampanyası düzenledik. Bu kampanyaya katılarak bizlere destek veren tüm kuruluşlarımıza yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, Ecdadının kanlarını vererek kurtardığı bu vatan toprakların üzerinde yaşayan torunları da yaptıkları kan bağışları ile de dünyanın ve ülkemizin içinde bulundu salgın hastalıkla mücadele de hayat kurtaracaklardır” dedi.

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