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Dorukhan Toköz'den Emre Belözoğlu sözü

FUTBOL HABERLERİ  | 05.11.2020 10:29 | Son Güncelleme

66. Gillette Milliyet ödül töreni düzenlendi. Fenerbahçe'ye transferi basında yer alan Beşiktaş'ın orta sahası Dorukhan Toköz'ün Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu'yla olan yakınlığı dikkat çekti. Fenerbahçeli futbolcu Dorukhan ile sürekli beraber olduklarını belirtti. Dorukhan ise, "Beraber yaptığımız aktiviteler var Ozan ile. Emre ağabey arada kızıyor bize bunu yaptığımız için ama biz her gün beraberiz" ifadelerini kullandı. Genç futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Dorukhan Toköz'den Emre Belözoğlu sözü

Beşiktaş ile sözleşme uzatma görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamayan Dorukhan Toköz, 66. Gillette Milliyet ödül törenine Fenerbahçe’de gösterdiği performans ile beğeni toplayan Ozan Tufan birlikte katıldı. Ödül töreni öncesi röportaj veren iki oyuncunun diyalogları dikkat çekti.

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Dorukhan ile sürekli beraber olduklarını belirten Ozan Tufan, "Dorukhan da burada, kardeşimle her akşam beraberiz. Farklı takımlarda olsak da her gün görüşüyoruz" dedi.

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"HER GÜN BERABERİZ"

Emre Belözoğlu’na dikkat çeken Dorukhan Toköz ise, “Beraber yaptığımız aktiviteler de var aynı zamanda. Emre ağabey arada kızıyor bize bunu yaptığımız için ama biz her gün beraberiz” ifadelerini kullandı. Sözleşmesi 2020/2021 sezonu sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz’ün adı Fenerbahçe ile anılıyor.

ÖDÜL OZAN'IN

HDI Sigorta özel ödülünü Ozan Tufan aldı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yine kendi aralarında ödül dağıtıyorlar :D
Emre gibi birine abi ; sabah akşam beraberiz diyorsa, buyursun gitsin BJK'den... para için yapmadığı kalmadı, buyursun Emre abisinin takımına gitsin. Öbür sezonda 2 ligde oynar artık.. . Akıbeti İsmail Köybaşı, Tolgay Arslan gibi olur... İnşaAllahta gider !
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