Dorukhan Toköz'den Emre Belözoğlu sözü

Beşiktaş ile sözleşme uzatma görüşmelerinde henüz anlaşma sağlayamayan Dorukhan Toköz, 66. Gillette Milliyet ödül törenine Fenerbahçe’de gösterdiği performans ile beğeni toplayan Ozan Tufan birlikte katıldı. Ödül töreni öncesi röportaj veren iki oyuncunun diyalogları dikkat çekti.

Dorukhan ile sürekli beraber olduklarını belirten Ozan Tufan, "Dorukhan da burada, kardeşimle her akşam beraberiz. Farklı takımlarda olsak da her gün görüşüyoruz" dedi.

"HER GÜN BERABERİZ"

Emre Belözoğlu’na dikkat çeken Dorukhan Toköz ise, “Beraber yaptığımız aktiviteler de var aynı zamanda. Emre ağabey arada kızıyor bize bunu yaptığımız için ama biz her gün beraberiz” ifadelerini kullandı. Sözleşmesi 2020/2021 sezonu sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz’ün adı Fenerbahçe ile anılıyor.

ÖDÜL OZAN'IN

HDI Sigorta özel ödülünü Ozan Tufan aldı.



