ÖZET | Başakşehir - Manchester United: 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında İngiltere temsilcisi Manchester United'ı konuk eden Medipol Başakşehir'in, Avrupa kupalarında çıktığı 32 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyeti bulunuyordu. Tarihe geçen maçı 2-1'lik üstünlük ile tamamladık!

MAÇ ÖZETİ

1' Kritik maç başladı.

2' Her iki takım da maça temkinli başladı. Şu an için iki taraf da birbirinin oyununu tartıyor.

3' Başakşehir hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.

5' Manchester United etkili geldi bu kez. Maguire'nin ceza alanına doldurduğu topu arka direkteki Bruno Fernandes kale alanına doğru çevirdi ancak kaleye paralel giden top ters taraftan ceza alanını terk etti.

7' Manchester United bu anlarda çok adamla Başakşehir yarı alanında top çeviriyor.

GOOOOOLLL! ÖNE GEÇTİK

13' GOL! DEMBA BA ATTI! Temsilcimiz Başakşehir, İngiliz ekibinin tüm hatlarıyla yüklendiği Visca'yla topu kaptı. Onun uzun pasıyla Demba Ba orta alandan bomboş durumda hareketlendi ve ceza alanına girerken karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşla ağları sarstı: 1-0

17' Başakşehir çok adamla yüklendi. Etkili paslaşmaların ardından Bolingoli sol kanattan son çizgiye indi ve ortasını yaptı, ceza alanındaki hiçbir Başakşehirli topa dokunamadı.