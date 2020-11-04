Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye transfer oluyor!

Yaz transfer döneminde fırtına gibi esen Fenerbahçe, yaptığı hamlelerle büyük ses getirdi. Sarı-lacivertli takımın ocak ayında da durmaya niyeti yok.Sportif direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle birlikte transferde çehresi değişen Fenerbahçe 'kaliteli oyuncu' kıstasından ödün vermeyecek.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve hedefi şampiyonluk olarak belirleyen sarı-lacivertlilerde devre arası transfer dönemi çalışmaları şimdiden başladı.Yerli isimlere ayrı bir önem veren Fenerbahçe'de, Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz ismi ön plana çıkmıştı.Öyle ki Ozan Tufan ile takas olacağı söylentileri çıksa da transfer gerçekleşmedi ve Dorukhan Beşiktaş'ta kaldı.Siyah-beyazlı takımla henüz sözleşme yenilemeyen 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

RESMİ TEKLİF YAPILDI!

Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'taki geleceği belli olmayan Dorukhan Toköz'ü resmen istedi..

DEVRE ARASINDA İMZA!

Beşiktaş ile sözleşme yenileme konusunda henüz anlaşmaya varamayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun devre arasında Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Dorukhan Toköz'ü sezon başında isterken, Beşiktaş yönetimi ise transfere sıcak bakmamıştı.

1.5 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI!

Sarı-lacivertli ekibin bu transferde ısrarcı olduğu ve 1.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade edildi.