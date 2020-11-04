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Fenerbahçe dünya devlerini solladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.11.2020 15:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, sosyal medyada ekim ayında dünya genelinde en fazla etkileşim alan takım oldu. Sarı-lacivertli takım Twitter'da Barcelona, Manchester United, Chelsea, Flamengo gibi takımları geride bıraktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe dünya devlerini solladı

Süper Lig'de 7. hafta sonunda maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer alan Fenerbahçe, ekim ayında sosyal medyada dünya genelinde en fazla etkileşim alan takım oldu.

DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Deportes & Finanzas'ın verilerine göre; sarı-lacivertli takım, ekim ayı araştırmalarında dünya genelinde Twitter'da en fazla etkileşim alan takım oldu. Fenerbahçe bu alanda Barcelona, Manchester United, Flamengo ve Chelsea gibi dev takımları geride bıraktı.

İşte dünya genelinde ekim ayında en fazla etkileşim alan kulüpler:

1- Fenerbahçe: 12,1 milyon
2- Barcelona: 11,9 milyon
3- Manchester United: 9,58 milyon
4- Flamengo: 8,60 milyon
5- Chelsea: 8,32 milyon

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