Fenerbahçe dünya devlerini solladı

Süper Lig'de 7. hafta sonunda maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer alan Fenerbahçe, ekim ayında sosyal medyada dünya genelinde en fazla etkileşim alan takım oldu.

DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Deportes & Finanzas'ın verilerine göre; sarı-lacivertli takım, ekim ayı araştırmalarında dünya genelinde Twitter'da en fazla etkileşim alan takım oldu. Fenerbahçe bu alanda Barcelona, Manchester United, Flamengo ve Chelsea gibi dev takımları geride bıraktı.

İşte dünya genelinde ekim ayında en fazla etkileşim alan kulüpler:

1- Fenerbahçe: 12,1 milyon

2- Barcelona: 11,9 milyon

3- Manchester United: 9,58 milyon

4- Flamengo: 8,60 milyon

5- Chelsea: 8,32 milyon

