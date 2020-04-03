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Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.04.2020 12:47 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, sosyal medya hesabı üzerinden sözleşme yenileme görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama

Milli futbolcu için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başlattıkları sözleşme yenileme ve uzatma görüşmelerinin herhangi bir sonuca ulaşılamaması sonucunda Ocak 2020'de sonlandırıldığını dile getiren Ergezen, "Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz bize gelmemiştir" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Necdet Ergezen Dorukhan Toköz Spor Toto Süper Lig

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