DOSABSİAD YES isbirligi ile Avrupa pazarini yeniden fethetmeye hazırlanıyor

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği’nin (DOSABSİAD) “Online Video Konferans” konuğu Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES) Başkanı Gürkan Yıldırım oldu. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, düzenledikleri her video konferansta bilgilendiklerini, Avrupa’daki ve dünyadaki pandemi sonrası yaşanan gelişmeleri, yeni yatırım alanları ve önemli birçok konuda uzmanlardan öğrenme fırsatı bulduklarını söyledi

Çalışmalarıyla farkındalık oluşturan, Bursa ve ülke ekonomisinin pandemi sürecini en az hasarla kapatabilmesi için başta “işçi çıkarmama” olmak üzere pek çok konuda sorumluluk üstlenen DOSABSİAD, üyelerini ve iş insanlarını yaşanan gelişmelerle ilgili bilgilendirme noktasında da üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Daha önce Blckchain Uzmanı Turan Almammadov ile "Blckchain Teknolojisi ve Kripto Para", eski FED (ABD Merkez Bankası) Ekonomisti ve Erst Bank CEO’su, pek çok gazetede yazarlık yapan Erkin Şahinöz ile “Yeni Ekonomi ve Dönüşüm”, TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram ile “Covid19 Salgını Sonrası Ev Tekstili Sektörü” konularında online video konferanslar düzenleyen DOSABSİAD, “Türkiye-Avrupa Arasındaki İş Hacmini Nasıl Arttırabiliriz?” ve “İhracat ve İthalat Yapmaya Hazırlanan Yeni Girişimcilere Veri Tabanı” konularında bilgilendirme adına üyelerini ve iş insanlarını Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES) Başkanı Gürkan Yıldırım’ı yine video konferans yöntemiyle buluşturdu. Toplantıyı TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Başkanı İbrahim Özmen de takip etti.

Çarklar ağır dönüyor

DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Ar-Ge ve dijitalleşme konularını yakından takip ettiklerini ve DOSABSİAD olarak, özellikle dijital fuarcılık anlamında bir dizi çalışma yürüttüklerini belirtti. Türkiye’nin dijital anlamda kendisini geliştirebilmesi durumunda Avrupa ve dünya piyasalarından arzuladığı potansiyele ulaşabileceğine inandığını belirten Çevikel, “Pek çoğumuzun fabrikasında, işletmesinde çarklar pandemi nedeniyle daha ağır dönüyor. Salgın nedeniyle seyahatler durdu, önemli fuar organizasyonları iptal oldu. Son dönemde sanayiciler olarak dijitalleşmenin ve sanal fuarcılığın üzerine gidiyoruz. Bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz. Yapılacak çalışmaların da içinde seve seve oluruz” dedi.

AB birlik sınavını iyi veremedi

Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES) Başkanı Gürkan Yıldırım, Türkiye’de önemli firmalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra kendi işini kurmaya karar verdiğini ve Avrupa’da pek çok şirket kurduğunu aktarırken, büyük Türk ve yabancı şirketlere danışmanlık hizmeti verdiğini de dile getirdi. Brüksel’de kurulan AB’de Avrupa Genç Girişimcileri’nin çatı konfederasyonu olan YES For Europe’nin ilk Türk Başkanı olduğunu vurgulayan Yıldırım, Avrupa Birliği’nin yaşanan salgın sürecinde birlik anlamında çok iyi bir sınav veremediğini, bazı ülkelerden “ayrılalım” gibi söylemler yükselmeye başladığını bildirdi. Kısa vadede AB’den ayrılık olacağı düşüncesini taşımadığını ifade eden Yıldırım, ihracatının yüzde 60’ını Avrupa bölgesine yapan Türkiye’nin de yeni pazarlar aramaya devam etse de AB pazarından vazgeçmemesi gerektiği kanaatini taşıdığını anlattı.

2 milyon 500 bin üyeli

Gürkan Yıldırım, YES For Europe bünyesinde toplam 2 milyon 500 bin üyesi bulunan, 200 milyar avroluk ticaret hacmine sahip 21 ülkeden 23 STK’nın bulunduğunun altını çizerek, Türkiye’nin ihracatının artması, ülkeye döviz girdisinin sağlanması için tüm Türk firmalarıyla işbirliğine hazır olduğunu belirtti. Türkiye’nin tekstil, inşaat, hafif ve ağır sanayi anlamında başarılı bir ülke olduğunu belirten Yıldırım, “YES For Europe üyeleri her şeyi bizimle paylaşıyor. Elimizde ciddi bir network var. Bu veri tabanı çalışması bize fayda sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu. AB ülkelerinin bir kısmı direkt fon olmak üzere kimisinin 400, kimisinin ise 700 milyar avroluk bir kaynağı piyasalara yönlendireceğini açıkladığını, Almanya’nın bu rakamı 1 trilyon avroya çıkardığını anımsatan Yıldırım, bu durumun da piyasaların bir nebze olsun normalleşmesine katkı yapacağını söyledi.

Birleşik Avrupa Devleti

Salgın süreci sonrası başta İtalya olmak üzere bazı ülkelerin AB’den ayrılacağı yönünde bazı söylemler yayılmaya başladığını dile getiren Yıldırım, “Ülkelerin avro bölgesinden çıkması kolay bir iş değil. Çünkü kendi para birimlerini bırakmışlar. Kendi para birine döndüklerinde hangi faiz oranıyla borçlanacaklar. Şimdi örneğin yüzde 1 ile borçlanıyorlarsa o zaman borçlanma oranı yüzde 3,5-4 oranında olacak. Çatlak sesler olabilir. Birleşik Avrupa Devleti kurulmaz ama ben en azından birkaç yıl AB’nın yıkılması veya başka ülkelerin ayrılması ihtimalini öngörmüyorum” diye konuştu. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Marmara Bölge Temsilcisi Sevgi Saygın’ın, “Pek çok ülke bazı ürünlerde ihracatı yasakladı. Bunun yansımaları nasıl olur?” sorusunu, “Bazı medikal malzemelere yönelik böyle bir tedbir var ama ülkelerin kendi yağlarında kavrulmasını fazla mümkün görmüyorum” yanıtını verdi. Avrupa’nın bu yıl yüzde 8 küçüleceğinin öngörüldüğünü, 2021 yılı büyüme hedefinin ise yüzde 6,4 olarak belirlendiğini aktaran Yıldırım, ertelenen bazı ürünler ile ilgili bir talep patlamasının yaşanmasının beklendiğini, ancak ülke ekonomilerdeki genel düzelmenin süreç içinde belirleneceğini bildirdi.

Dev ihaleleri Türk firmaları kazandı

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Marmara Bölge Başkanı İbrahim Özmen ise “Türk tarımı Avrupa’dan nasıl görünüyor? Sorusunu yöneltti. Tarımın Türkiye ve Avrupa için çok önemli olduğunu aktaran Yıldırım, tarım üretiminde bazı ülkelerin lokalleşmeye yöneleceğine ilişkin öngörüsünün bulunduğunu, Türkiye’nin özellikle traktör ve tarım makinaları alanında Avrupa’da pazarından ciddi pay alabileceğini belirtti. Danışmanlık hizmeti verdikleri KARSAN’ın Romanya’da dünya devi firmaları geride bırakarak Cumhuriyet tarihinin en büyük otobüs ihalesini kazandığını dile getiren Yıldırım, Doğu Avrupa’nın en önemli enerji projelerinden biri olan BRUA Doğal Gaz Boru Hattı Projesi ile ilgili boru ihalesini de Tosyalı Holding’in kazandığını, Türkiye’nin bu bölgeye, ilgisinin artarak devam etmesi gerektiğini anlattı.

e-fuar simülasyonu

“Dijitalleşme uçsuz bucaksız bir konu. E-fuarlar ve onun simülasyonunu önümüzdeki ay yapmaya başlayacağız” diyen Gürkan Yıldırım, şöyle devam etti: “Ziyaretçi simülasyonu yapacağız. Denemesini de yapacağız. İnşallah toparlanma olur ve normale döneriz, ama biz dijital olarak başlatacağız. Sizi dijital olarak Almanya, Fransa, İngiltere’ye götüreceğiz. 2 ay sonra başlamayı hedefliyoruz.” Nilüfer Çevikel de dijitalleşme çalışmalarında DOSABSİAD olarak aktif rol oynamak istediklerinin altını çizerek, “Sanal fuarcılıkla ilgili çalışıyoruz. Bir süre seyahatlerin, müşteri ziyaretlerinin yapılamayacağını öngörmüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Gürkan Yıldırım da, YES For Europe’nin başkanı olarak, tüm DOSABSİAD üyelerine ve Türk firmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu aktararak, “Ben orada olduğum sürece 500 milyon kişilik Avrupa pazarı da tüm üyelerinize açıktır. Elimizden gelen destek neyse soruna kadar veririz” dedi.