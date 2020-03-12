YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Döşemaltı’nın eğitim kurumları Erasmus’ta iddialı

Döşemaltı’nın eğitim kurumları Erasmus’ta iddialı

ANTALYA HABERLERİ  | 12.03.2020 10:26 | Son Güncelleme

Erasmus+ Okul Eğitimi Projesi kapsamında Özel Antalya Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencileri, Hırvatistan’ın Varazdin kentini ziyaret etti.

Erasmus+ Okul Eğitimi Projesi kapsamında Özel Antalya Bahçeşehir Anadolu Lisesi öğrencileri, Hırvatistan’ın Varazdin kentini ziyaret etti. Öğrenciler, Hırvatistan’da okul ve eğitim sistemlerini araştırıp, bu konuda çalışmalar yaptı. Öğrenciler proje kapsamında, Almanca sunum yaptı.
Ulusal Ajansın sunmuş olduğu hibeden yararlanan Lise, öğretmen ve öğrencileri, proje kapsamında bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Öğrenciler, Erasmus+ Okul Eğitimi Projesi kapsamında, Projeden sorumlu Almanca Öğretmeni Mehmet Ümit Duran ile birlikte 15-21 Şubat 2020 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Varazdin kentini ziyaret etti.
Öğrenciler, Hırvatistan ziyaretinde okul ve eğitim sistemlerini araştırıp, bu konuda bir dizi çalışma gerçekleştirdi. Öğrenciler proje kapsamında Almanca sunumlar gerçekleştirdi. Projeden sorumlu Almanca Öğretmeni Mehmet Ümit Duran, "Son 6 yılda farklı projelerle tam 100 öğrencimiz yurt dışı eğitim programlarından yararlandı. Önümüzdeki süreçte projelerimiz artarak devam edecektir" dedi.
Anadolu Lisesi Müdürü Ferhan Çevlik ise Erasmus+ Okul Eğitimi Projelerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Tekirdağ’da 8 okulda tasarım ve beceri atölyesi kurulacak

Tekirdağ’da 8 okulda tasarım ve beceri atölyesi kurulacak

Milletvekili Kasap uyardı

Milletvekili Kasap uyardı

Antalya Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:06
Öğle
13:12
İkindi
16:32
Akşam
19:09
Yatsı
20:23

Antalya Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Çamlılar Eczanesi
Muratpasa
Dinçerler Eczanesi
Muratpasa
Ezdem Eczanesi
Muratpasa
Hilal Eczanesi
Muratpasa
Ömür Eczanesi
Muratpasa
Selen Eczanesi
Muratpasa
Çalım Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Maçın ardından

Maçın ardından

Manavgat Toros Et’te 6 günde 3 ton et satıldı

Manavgat Toros Et’te 6 günde 3 ton et satıldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

Böcek’ten grevdeki işçilere sürpriz ziyaret

Böcek’ten grevdeki işçilere sürpriz ziyaret

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.