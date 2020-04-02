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Döşemealtı Belediyesi’nden 65 yaş üzeri 600 kişiye gıda yardımı

ANTALYA HABERLERİ  | 02.04.2020 12:43 | Son Güncelleme

Döşemealtı Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi ilk etap da 400, toplamda ise 600 vatandaşa gıda yardımı yapmaya başladı.İdari binaları, kamusal alanları, sosyal, sportif ve eğitim kurumlarını kapatan ve bakımını yapan Döşemealtı Belediyesi, bunun yanında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ihtiyaç sahibi ilçe sakinleri için gıda paketleri hazırlattı.65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerinin 1 aylık gıda ihtiyaçlarını giderecek gıda yardım paketlerinin dağıtımına başlanırken, ilk etapta 400 kişiye yardım paketleri ulaştırılacak.

Döşemealtı Belediyesi, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan ihtiyaç sahibi ilk etap da 400, toplamda ise 600 vatandaşa gıda yardımı yapmaya başladı.
İdari binaları, kamusal alanları, sosyal, sportif ve eğitim kurumlarını kapatan ve bakımını yapan Döşemealtı Belediyesi, bunun yanında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ihtiyaç sahibi ilçe sakinleri için gıda paketleri hazırlattı.
65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ihtiyaç sahibi ilçe sakinlerinin 1 aylık gıda ihtiyaçlarını giderecek gıda yardım paketlerinin dağıtımına başlanırken, ilk etapta 400 kişiye yardım paketleri ulaştırılacak. Bu sayı önümüzdeki süreçte 600’a çıkartılacak.
Korona virüs salgınıyla ilgili tedbirleri kapsamında gıda yardımına da başladıklarını belirten Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, gıda yardım paketleme çalışmalarını yerinde inceledi. Turgay Genç, burada görevlilerle birlikte gıda malzemelerini de tek tek kolilere yerleştirdi.

Halkın ihtiyaçları karşılanıyor
Başkan Genç, “İlçemizde yürüttüğümüz ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının yanısıra bölgemizde bulunan 400’e yakın 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşımızın evlerini dezenfekte işlemine başladık. Bunun yanında onların ihtiyaçlarını karşılayacak özel gıda paketleri hazırladık. İlk etapta 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan ihtiyaç sahibi 400 ilçe sakinimize gıda yardımı yapacağız. Bu sayıyı önümüzdeki süreçte 600’a çıkaracağız. Ekiplerimiz gıda paketlerinin dağıtımına başladı" dedi.

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