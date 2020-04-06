YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Döşemealtı Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Döşemealtı Belediyesi’nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

ANTALYA HABERLERİ  | 06.04.2020 14:45 | Son Güncelleme

Döşemealtı Belediyesi, küresel salgın haline gelen korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan gıda yardım paketlerinin dağıtımına başladı.

Döşemealtı Belediyesi, küresel salgın haline gelen korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahibi aileler için hazırlanan gıda yardım paketlerinin dağıtımına başladı. İlk etapta 400, toplamda ise 600 vatandaşa gıda yardımı ulaştırılacak.
Döşemealtı Belediyesi, küresel ölçekte salgın haline gelen ve ölümlere neden olan yeni korona virüs başta olmak üzere tüm salgın hastalıklara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, bu kapsamda 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan, işsiz kalan ve ihtiyaç sahibi ilçe sakinleri için gıda paketleri hazırlattı. İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde belirlenen adreslere giden Belediye ekipleri gıda kolilerini tek tek dağıtıyor.
Belediye ekipleri, talepler oluşturulduktan sonra adreslere ulaşarak listede yer alan gerçek ihtiyaç sahibi olup olmadığını belirledi. Ardından zabıta görevlilerinin de yer aldığı iki ayrı ekip, gıda yardım paketlerini belirlenen adreslere dağıtmaya başladı. İlk etapta 400 kişiye yardım paketleri ulaştırılacak. Bu sayı önümüzdeki süreçte 600’a çıkartılacak.
Başkan Genç, “İlçemizde yürüttüğümüz ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının yanısıra bölgemizdeki ihtiyaç sahiplerini belirleyip, onların ihtiyaçlarını karşılayacak özel gıda paketleri hazırladık. Çok hızla yayılabilen virüsten kurtulabilmenin en etkin yolu evde kalmaktır. Bende hemşehrilerimden rica ediyorum lütfen evde kalsınlar” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Personel Genel Müdürlüğünde değişim

Personel Genel Müdürlüğünde değişim

Bellona Kayseri Coachı Ayhan Avcı: "Hesaplarımız yeni sezon üzerine"

Bellona Kayseri Coachı Ayhan Avcı: "Hesaplarımız yeni sezon üzerine"

Antalya Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
05:06
Sabah
06:29
Öğle
13:05
İkindi
16:40
Akşam
19:31
Yatsı
20:48

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Flora Eczanesi
Muratpasa
Gökçen Eczanesi
Muratpasa
Işılay Eczanesi
Muratpasa
Seçkin Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Termessos Eczanesi
Muratpasa
Ömer Yıldız Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Karaloğlu: " Bu işin artık şakası yok"

Vali Karaloğlu: " Bu işin artık şakası yok"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Başkan Yücel, Türkiye’nin en başarılı 5. Belediye başkanı seçildi

Başkan Yücel, Türkiye’nin en başarılı 5. Belediye başkanı seçildi

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

'Tadı damağımda kaldı' deyince öldürüldü

'Tadı damağımda kaldı' deyince öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.