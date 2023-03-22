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Döşemealtı’na Cemevi ve Kültür Merkezi

22.03.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döşemealtı Belediyesi ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Döşemealtı Belediyesi ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde, imar planlarında kültür alanı olarak ayrılan Yeşilbayır Mahallesi’ndeki alan, Cemevi ve Kültür Merkezi olarak inşa edilecek. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Binali Efe; Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen törenle protokolü imzaladı. Törene Alevi derneklerinin başkan ve yöneticileri, hemşehri dernekleri başkan ve üyeleri ile sivil toplum örgütü üyeleri katıldı.

"HEPİMİZ EŞİTİZ, KARDEŞİZ"

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Binali Efe törende yaptığı konuşmada, katılan dernek ve vakıf başkanlarına teşekkür ederken, Döşemealtı’nda yapılacak olan Kültür Merkezi ve Cemevinin en kısa sürede hizmete girmesi için çalışmaları hep birlikte yapacaklarını söyledi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e verdiği destek için teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "İnsanların dil, din, ırk ayırt etmeden; Alevi, Sünni, Türk, Kürt, Laz, Çerkez demeden sadece insan olduğu için gönülden kucaklanmasına ihtiyacımız var. Biz biriz, hepimiz eşitiz, kardeşiz. Değerli Başkanımız Turgay Genç, ilçede ihtiyaç olan Cemevi ve Kültür Merkezi için bizlere kapılarını sonuna kadar açtı. Cemevimizin yapılması için protokol imzalayarak yer tahsisinde bulundu. Kendisine tüm Alevi canlar adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

PROTOKOL İMZALANDI

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Hiç kimseyi ayrıştırmadan herkesin kardeşçe yaşam hakları için var gücümle çalışmaktan büyük gurur duyuyorum. Yaklaşık 9 yıldır devam eden Belediye Başkanlığım ve onun öncesinde Büyükşehir İmar Komisyonundaki görevim sırasında ben bu alanların belirlenmesini yaptım. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Döşemealtı Şubemizin talebiyle hemen kolları sıvadık ve hazırlanan bu iş birliği protokolüne imza attık. İlçemizde yaşayan Alevi canların ibadet edebilecekleri Cemevimizin yapılabilmesi için daha önce Kültür Merkezi ve Cemevi olarak planladığımız bölgenin tahsisini gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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